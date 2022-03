México y el futbol: no somos tan buenos como creemos

Escucho a los narradores del futbol mexicano porque los tengo que escuchar al momento de ver el juego, pero en verdad sí dicen una cantidad de exageraciones que son muy difíciles de digerir.

Sobre el futbol mexicano

La LigaMX es un espectáculo que para que sea interesante y rentable se contratan a muchos extranjeros que le dan la sal y la pimienta a la Liga. Los comentaristas, en su mayoría exjugadores, dicen que se debería de reducir el número de extranjeros para que hubiera más material para la Selección Nacional. Que se tenga un número menor de extranjeros en la LigaMX no garantiza en lo más mínimo que se tenga material para una mejor selección. Significa que hay más mexicanos para seleccionar, pero no que se tenga una mejor selección. La cantidad no significa calidad cuando se le quita la competencia a los mexicanos que quieren jugar.

Los que somos aficionados pagamos por un mejor espectáculo, la LigaMX la vemos todos los fines de semana, a la Selección cada 4 años en el Mundial y cada 2 en alguna copa regional.

No señores, para tener mejores jugadores se tiene que tener un mejor scouteo y una mejor preparación de fuerzas interiores. ¿Cómo Uruguay con mucho menos población tiene una mucho mejor Selección Nacional que México? Con trabajo, mucho trabajo desde niños y con los preparadores y entrenadores adecuados. Es donde nos damos cuenta que más cantidad no es mejor calidad.

Sobre los extranjeros nacionalizados

¿De dónde viene tanto orgullo nacional para que se quiera que solo mexicanos nacidos en México jueguen en la Selección? Alemania tiene a turcos nacionalizados jugando con ellos, España ha tenido a brasileños y argentinos jugado en La Roja, los italianos igual, los ingleses también, los franceses ni se diga. Y todas estas selecciones han sido campeonas del mundo al menos una vez.

No entiendo ese falso nacionalismo y la xenofobia cuando en otros países no les importa. Queremos ser como las potencias sudamericanas en el futbol cuando no desarrollamos los mismos jugadores que ellos, o al menos no con la misma calidad que ellos lo hacen.

No, no es la personalidad del mexicano

No, el mexicano no se achica trabajando en el extranjero. No, el mexicano puede ser trabajador y ordenado. No se trata de personalidad, pues si fuera eso, ya estaríamos condenados en todos los ámbitos y no es así.

Brasil y Colombia se están llenado de Oxxo’s, una empresa 100% mexicana y no veo que se achiquen. Tienen una estrategia exitosa y la aplican modificando lo necesario para que sea igual de exitosa fuera de México.

Que los futbolistas mexicanos no “triunfen” en el extranjero no quiere decir que es parte de la personalidad de estos. Los que no están triunfando quizá se fueron al equipo incorrecto o no tendrían porque haberse ido.

La zona

Es físicamente imposible cambiar de zona geográfica para competir. Estamos en esa confederación porque México está geográficamente ahí. No es la zona con los mejores equipos del planeta, pero tampoco es la peor zona del mundo del futbol.

A mí parecer solo hay dos zonas donde realmente se compite y de donde han salido los campeones del mundo, Europa y Sudamérica. Las demás confederaciones flotan en la misma calificación. Malos malos, los de Oceanía que esos no tienen lugares asignados aun y cuando el Mundial cada vez invita a más selecciones nacionales.

También hay que ver los resultados, el peor México de la historia, según los comentarios de muchos, empató en puntos con la mejor Canadá de la historia. No hay que ser tan dramáticos.

El Quinto Partido

Le aviso desde ahorita, México no está ni va para campeón del mundo. México en el Mundial es el equipo chiquito que en una tarde de inspiración le podría pegar a un grande. ¿Le podrá dar para pasar el famoso quinto partido? Complicado, si se da podría ser por una seria de circunstancias de las que no se tienen control. Ojalá ocurra y que México sea como el Puebla en la Liga llegando a los lugares que nadie se imaginó que ocuparía.

El deporte mexicano

Si la cantaleta de todos los comentaristas de futbol se cumpliera, deberíamos de tener muchísimos campeones mundiales y no los tenemos. La inversión en el deporte fuera del futbol es paupérrima. Los que tienen las capacidades para destacar son ignorados y los que tienen alguna relación con el entrenador o con las federaciones deportivas son los que compiten.

Falta más inversión para los deportistas mexicanos en cualquier deporte y ese dinero se va en otras cosas que no son tan útiles para nuestro país.

En Estados Unidos o Europa, un técnico fisioterapeuta puede ganar buen dinero y vivir bien, en México no se puede. En Estados Unidos, los entrenadores deportivos en cualquier nivel educativo pueden aspirar a una buena vida y en México buscan la forma de sobrevivir.

Para que el deporte mexicano prospere no solo se tienen que igualar los métodos, definitivamente se tienen que igualar las recompensas.

¿Podríamos ser mejores?

Definitivamente sí. La LigaMX se puede considerar una de las mejores del mundo. En cuestiones de sueldos y salarios paga mejor que muchas ligas europeas, por eso los mexicanos no quieren salir del país.

En el futbol no se trata de dinero, sino de desarrollar bien a los jugadores. Carlos Rodriguez canterano de Rayados, ahora en el Cruz Azul, jugó en la 2da División de España antes de jugar en la primera división mexicana. Llegó con experiencia que ha hecho que siendo de los jóvenes tenga un ascenso rápido. Imagine que todos los jugadores de la selección hubieran tenido la oportunidad que tuvo Charly, seguramente serían mucho mejores.

El que México llegue a un quinto partido será consecuencia del desarrollo de fuerzas básicas en el país y esto se dará cuando todos le inviertan. Los extranjeros no tapan plazas, hacen más competitivo ganar un lugar. Cuando todos entiendan eso, seguramente se tendrá una mejor selección. Mientras tanto, seguiremos en el mismo lugar y con la misma gente como dice el mariachi.