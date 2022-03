La peor Selección Mexicana de todos los tiempos

Estira y afloja

No conecta, la abandonó su afición y su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue ante un semi vacío Estadio Azteca, ni por ser el último partido de eliminatoria en ocho años fue el pretexto para hacer una monumental fiesta. Claro que no, no era justificable que la Selección Mexicana, desconectada en el campo, conectara con la tribuna porque el aficionado no es estúpido y simplemente la desconfianza que genera Gerardo Martino es evidente.

En Qatar ya están 29 selecciones de 32, veintiocho de ellas clasificadas en eliminatorias y todas menos la mexicana con afición conectada con su equipo, tribunas llenas de gente e ilusión de llegar al Medio Oriente a trascender. México no, se ve un equipo desconectado entre sí, arrogante, deprimido. Basta ver cómo celebró Raúl Jiménez el segundo gol contra El Salvador para entender lo que hoy es este alicaído y mediocre equipo de futbol.

Gerardo Martino fue contratado para llevar a la Selección Mexicana al Quinto Partido de un Mundial, no solo para clasificar de milagro en Concacaf, la zona más pobre y raquítica que tiene el mundo del futbol.

Hoy, en pocas horas más será izada la bandera mexicana en la representativa plaza del Reloj en Corniche, frente a la mejor vista de West Bay en Qatar, un lugar icónico de la Copa del Mundo pero será triste, obligada sin ilusión.

Claro que las eliminaciones en las clasificaciones para Alemania 1974 y España 1982 deben considerarse las peores selecciones mexicanas de toda la historia, pero esta es esta a ese nivel, muy cerca de ser la peor. No genera nada, ni pasión, ni ilusión, nada. Aún así el mexicano es el que mayor número de boletos ha solicitado para el Mundial de Qatar sumando claro, a los que también le van en Estados Unidos. Qué desfachatez de equipo que le importa un verdadero y rotundo pepino lo que la gente gastará (entre 150 y 200 mil pesos por persona) para llegar y hospedarse en Doha en la Copa el Mundo.

Martino no pudo, simplemente no pudo. Enfermo, cansado, harto, sin control del equipo. No supo tampoco entender al futbol mexicano y hoy estará más cerca de quedar eliminado en la zona de grupos que de llegar al quinto partido.

La peor selección de la historia reciente estará en Qatar, y ¿para qué? Ni los porristas oficiales, ni los jilgueros de siempre tienen ilusión, imaginen qué caos se vive entonces.

Gerardo Velázquez de León en Twitter: @gvlo2008