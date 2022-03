Hugo Sánchez dice que el futbol mexicano está en deuda con él. Tales palabras fueron soltadas en medio de la polémica que rodea a Gerardo Martino, actual DT de la Selección de futbol de México .

Y es que, ante lo que para muchos es la inminente salida de Gerardo Martino de la Selección de futbol de México, Hugo Sánchez se quejó amargamente por no ser tomado en cuenta entre los candidatos.

Máxime porque, según dijo el Pentapichichi en ESPN, el futbol mexicano se encuentra en deuda con él y con gente como Víctor Manuel Vucetich , pues no les han dejado dirigir al Tri en un ciclo mundialista.

Hugo Sánchez destroza a David Faitelson; “¿tú has ido a jugar a Honduras?”, cuestiona

Asimismo, estimó que la mejor solución no es poner a Miguel Herrera , ya que eso solo sería un revulsivo inmediato pero quizá no sea lo más indicado a largo plazo.

“El negocio está hecho, México va a ir al Mundial, pero con una imagen muy diferente a las que esperábamos. Que (los directivos) piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque lo tienen fácil como pasó con Tuca Ferretti en su momento, pero el futbol mexicano está en deuda con Vucetich y conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo”

En el mismo sentido, Hugo Sánchez se dijo sabedor de que no se encuentra entre los candidatos predilectos para tomar las riendas del Tricolor.

Sobre todo porque desde el 2012 no se está en activo . Sin embargo, explicó que no necesita haber trabajado recientemente para ser DT de la Selección de futbol de México.

Además, comentó que, a diferencia de él y del propio Víctor Manuel Vucetich, Miguel Herrera es apoyado en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Me encantaría estar en ello (ser candidato), pero lo veo difícil por las circunstancias, no estoy en activo aunque no hace falta para saber lo que tengo que hacer y están en deuda con Vucetich porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo, en cambio Miguel se siente protegido, apoyado y consentido, pero lo del Tata Martino parece que no va por buen camino”

Hugo Sánchez