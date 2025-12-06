Busqué —y encontré— estimaciones acerca de cuántas personas, en TV y redes sociales, vieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y escucharon sus palabras durante el sorteo del Mundial, evento que encabezó junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Se estima que alrededor de 2 mil 500 millones de personas vieron todo el evento, o parte del mismo, en directo en televisión, en streaming, en videos cortos de redes sociales o en posteriores reproducciones en la TV.

Desde luego, no toda la audiencia vio el discurso de la presidenta de México, ni los mensajes de Trump o Carney. Pero ella llamó más la atención que los otros por dos factores :

(i) Claudia ha sido la primera presidenta de México y la única mujer entre tres importantes liderazgos , incluido el del gobernante más poderoso del mundo.

(ii) Su sobrio, simbólico, identitario y sin duda hermoso vestido no diseñado para las pasarelas de la moda, sino para homenajear las raíces del pueblo de México; leí en redes que no es un vestido elegido para decir: “Mírenme”, sino para mandar un mensaje muy distinto: “Miren de dónde venimos”. Por lo demás, siempre es una ventaja de las mujeres —cuando el machismo se hace a un lado, como fue el caso— que su ropa sea tan colorida, atractiva, deslumbrante, mientras que son francamente aburridos, por más elegantes que lleguen a parecer, los trajes oscuros de los hombres en las ceremonias formales.

Sobre esa base, el cálculo preliminar acerca de cuántas personas vieron a Claudia Sheinbaum es de 1 mil millones en todo el mundo .

1 mil millones escucharon, en español o en traducciones a los distintos idiomas lo que Claudia dijo sobre nuestra nación: “México es un país, extraordinario, bello, mágico”.