Hasta agosto de 2023 el balance de intercambio comercial con el gigante asiático indica que se encuentra en segundo lugar después de Estados Unidos, nuestro principal socio y vecino.

¿Por qué no ha bajado nuestro intercambio comercial con China?

Lo anterior puede obedecer a dos razones, la primera que las inversiones no se están trasladando a nuestro país como de esperaba y la segunda, que puede China utilizar a México como puente a Estados Unidos aprovechando los saltos arancelarios, reglas de mensajería, simulación de operaciones y evasión de reglas de origen.

China y México. El comportamiento de la relación comercial

Después de la pandemia y debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China el intercambio con nuestro país se ha vuelto más dinámico.

No hay que perder de vista que China es el país que más inversiones atrae a nivel internacional, muy por encima de Estados Unidos y de Europa y eso los pone como uno de los países más atractivos para hacer negocios, en su auge durante la década de los noventa, incluso llegó a tener un PIB de dos dígitos y aunque su realidad ha cambiado, se ha convertido en un interesante mercado de consumidores lo que hace que mucha manufactura salga de China pero se quede en Asia por evadir aranceles a Estados Unidos y no perder el mercado Chino.

La relación comercial entre China y México se ha sostenido por más de medio siglo, con altibajos, pero en crecimiento, ninguna región del mundo “está cerca de ser autosuficiente” por eso las diversas regiones mantienen un nivel de importaciones superior al 25 por ciento de recursos y mercancías que no tienen localmente.

Nada más el año pasado el comercio entre México y China fue de alrededor de 116 mil millones de dólares, incluyendo las compras que hacen ambos países a través de terceros.

¿Qué hacer?

El gobierno debe fomentar la tecnología y la innovación e invertir en infraestructura y la iniciativa privada en logística. Así mismo. Se deben conseguir créditos a las PYMES para incluirlas en las cadenas de valor exportadores y tomar en serio la relocalización de nuevas inversiones.

China también es un país que invierte, principalmente en países en vías de desarrollo, pero con México afortunadamente no ha suscrito ningún tratado comercial, sin embargo, para nuestro país, más que concentrarse en las exportaciones, es importante hacer énfasis en la captación de inversiones, desarrollo de empresas innovadoras y el nearshoring estratégico.

Las perspectivas

En los primeros ocho meses de 2023 la balanza comercial de México presentó un déficit de 8 mil 602 millones de dólares y en el mismo periodo de 2022, había alcanzado un saldo negativo de 24 mil 741 millones de dólares, según datos del INEGI, SAT, SE y Banco de México.

Por lo pronto la CEPAL ya presentó sus Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe para 2023 donde se destaca la contracción del comercio mundial desde finales de 2022 y la disminución del comercio en la región debido a la desaceleración de los principales socios, la caída de los precios de las materias primas y el bajo crecimiento regional. México logró reemplazar a China como el principal socio comercial de los Estados Unidos ello a pesar de que las exportaciones de minería y petróleo cayeron, mientras que las de manufactura crecieron.

La CEPAL prevé una disminución de las importaciones por lo que recomienda diversificar las exportaciones y fortalecer la integración regional.

En términos reales, aunque el promedio anual de la inversión extranjera directa (IED) es un 18% menor del 2021 al 2023 con respecto a la del 2016 al 2020, significa que hay inversión, pero en expansiones de lo que ya existía y no de lo que se esperaría del Nearshoring.

México “no ha entendido” el Nearshoring

Ayer al inaugurar el 29 Congreso de Comercio Exterior, la secretaria de Relaciones Martha Bárcena cuestionó directamente que México no ha entendido la importancia de la relocalización de empresas y el hecho de que no somos el único país que compite por ellas: “Me pregunto si en México estamos entendiendo esta ventana de oportunidad; a veces siento que no, y se los digo sinceramente, y lo digo desde donde estoy, que es la cancillería: creo que no estamos entendiendo la posibilidad de lo que implica el nearshoring”.

Por lo pronto Vietnam, India, Taiwán y Canadá en los últimos cinco años han avanzado más que México en la captación de las importaciones americanas, a pesar de que México cuenta con las condiciones geográficas, logísticas y de mano de obra calificada para atraerlas.

¿Entenderá la próxima administración el reto? Tengo mis reservas.