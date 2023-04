El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió que envió una carta que envió a Xi Jinping, presidente de China, para frenar la distribución de fentanilo.

Desde la conferencia mañanera del 4 de marzo, AMLO dijo que legisladores de Estados Unidos le pidieron intervenir con el gobierno chino para que se deje de distribuir fentanilo en México.

Asimismo, el presidente aseguró que le pidieron intervenir ante Xi Jinping para que este fármaco no se envíe a Estados Unidos ni Canadá.

AMLO compartió que legisladores Republicanos y Demócratas le pidieron intervenir con China para evitar la distribución de fentanilo en los países de América del Norte.

De acuerdo con el presidente, los legisladores estadounidenses le pidieron ayuda por lo que decidió intervenir con el presidente de China, Xi Jinping, apelando a la buena relación que tiene este país con México.

“Vinieron legisladores hace relativamente poco de los dos partidos y me hicieron un planteamiento, además de que les informamos lo que estábamos haciendo me plantearon; por qué no nos ayuda e interviene para que de China no envíen fentanilo a México y también a Estados Unidos y a Canadá. Porque se supone que el fentanilo llega de Asia, lo que debe quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo”

AMLO