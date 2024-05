Xóchitl Gálvez subió como la espuma por su “excelente desempeño” en el segundo debate. Tiene ahora según esta “casa de las ilusiones”, el 38.9 por ciento de preferencia electoral y posiciona abajo a Claudia Sheinbaum, con un 38.7 por ciento.

Millones de pesos cobra esta casa encuestadora… ¿A Massive Caller se le contrata para elaborar propaganda y engañar al electorado? Al parecer, sí.

La candidata X no cupo de gozo al conocer estos resultados que la inflaron. Ella está aferrada a este propagandístico resultado; aseguró que nadie la podrá frenar y que va a ganar la elección. En X escribió: “¡Ya empatamos! ¡Esto no lo frena nadie! ¡Vamos a ganar! ¡México está despertando!”.

Xóchitl olvida todo y retrocede…

“¿Saben por qué es la única razón por la que aguanto esta chinga espantosa? Por ustedes, por su familia, por sus hijos, porque quiero un México para un mejor futuro para ustedes”. Le salen las palabras, no piensa, no se contiene…

Chinga espantosa, dice la candidata… pero la encuestadora del PAN, la pone a la delantera, ¡qué tal si es chicle y pega! Entonces Xóchitl y equipo retoman…

Este milagroso resultado ha entusiasmado a todos, le ha dado a esta alianza algo de oxígeno –aunque el tanque sea de pocos litros–, pero el suficiente para que ese “Corazón que dice tener Fuerza” no se detenga, que no le de un infarto fulminante y se lleve de un jalón a la tumba a los tres partidos. Esta encuesta de Massive Caller fue como un cateterismo… quitó los bloqueos, las fallas, los obstáculos de su candidata, volvió a fluir el engañoso anhelo; Xóchitl todavía tiene posibilidades de remontar.

Marko Cortés, uno de los ilusionados, celebró el triunfo de Xóchitl en el segundo debate: “ganó contundentemente”. Después compartió la encuesta cuchareada en la que Gálvez está arriba de Sheinbaum…

Otro, el invisible Enrique de la Madrid, declaró: “vimos una Xóchitl como la queríamos ver: combatiendo”.

Kenia López: “esta es la cara de una ganadora chingona”. Así se expresó la jefa de la Oficina de Campaña de la señora X. Deben llevarse bien su jefa X y ella…

Santiago Creel, el que quería ser el candidato y frustrado quedó. “Ya van”, afirmó el ex secretario de gobernación y ahora coordinador de campaña de Gálvez, quien no ha sabido guiar a la despistada Xóchitl. Tal vez Santiago no supera que todos sus intentos para ser candidato a la presidencia han sido en vano, ¿esconde su frustración pero se refleja en los fatales resultados? ¿O de plano tiene mala estrella?

Ricardo Anaya volvió a los reflectores… a pesar de ser señalado por recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la Reforma Energética de Peña, por ser acusado de lavado de dinero, al comprar un lote en 10 millones de pesos para venderlo después como nave industrial por 54 millones… Así, sin consecuencias, regresa el ex candidato presidencial con la intención de colarse en las pluris y tener fuero; Anaya aseguró que Gálvez no solo había ganado el debate, sino algo más importante: “la confianza en la gente”. Algo que nunca logró Anaya, a pesar de su telenovelesca gira por la república, en la que se grababa indignado por la situación del país, nadie creyó en sus palabras, de sus conversaciones con los pobladores con los que compartía mesa y tacos, brotaba la falsedad y la incomodidad.

Felipe Calderón no podía dejar de expresar su opinión, eso sí, desde su trinchera en España. El ex presidente panista no se atreve a venir a México, no vaya a ser que lo agarren y sea un “daño colateral” o que lo extraditen a Estados Unidos porque “en algo habrá estado metido”. Calderón escribió en su cuenta X: “el triunfo fue claro”. El ex mandatario también se hizo eco de varias publicaciones de Gálvez, en las que aseguró que: “Morena se va a llevar la sorpresa de su vida” el próximo 2 de junio… ¿será que la sorpresa se la lleve él sin no le permiten estar seis años más en aquel país?

Todos emocionados por los resultados de Massive Caller… gracias a los resultados de la casa de las ilusiones y de la propaganda.

Esta “casa encuestadora” en 2018 amplió la falsa sonrisa de Anaya cuando lo posicionó como ganador. El aspirante a la presidencia contrató a esta empresa por 4.6 millones de pesos; sin importar que las encuestas que realiza han sido calificadas como una “simulación”, que son solo propaganda.

¿Quién es el dueño de esta casa de simulación y propaganda? Carlos Campos Riojas, ex regidor de Monterrey por el Partido Acción Nacional. Campos militó en el PAN por treinta años y ha reconocido que “su corazón es azul”. Negó eso sí, que los sondeos de su firma tengan un sesgo político. “No puedo decirte que yo estoy correcto y los demás están equivocados porque sería muy imprudente de mi parte. ¿Qué te puedo decir yo?, que vamos a esperar a ver quién tiene la razón”. Lo que podrá decir Campos es que el negocio es primero, los resultados qué importan si él no es adivino.

Emocionada, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, aseguró que en una encuesta -la de Massive Caller-, que ya empató a Claudia Sheinbaum y eso se debió a la actuación que tuvo en el segundo debate. Que los errores, el nerviosismo y todas las dudas son cosas del pasado. Ella afirma, que aún se puede dar la pelea y que no todo está definido…

Ya no importa si cambia del traje sastre al huipil… de la seriedad momentánea al nato desparpajo… si decide “mandar al carajo muchas cosas”, o si mejor se “alinea”… ella no ganará.

Xóchitl sabe que está perdida, que puede caer al tercer lugar… ¿será por eso que para ella esta campaña es una chinga espantosa?