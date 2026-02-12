Hemos sido testigos de primera mano de los cambios significativos que ha experimentado la educación en México, y en particular el nivel superior, desde que se cambió el Artículo 3o de la Constitución. Ahí está, por supuesto, el lugar donde se siembra la semilla y se empieza a ver el futuro de hacia dónde queremos llegar en este proceso de enseñanza y aprendizaje que, como objetivo final, da paso a la superación y al mundo de las mismas oportunidades laborales. Nosotros, que en su momento tomamos decisiones y seleccionamos el camino a seguir para intentar influir un poco en los desafíos globales que afrontamos todos los días, somos parte crucial. Por eso, antes de empezar, examinamos con minuciosidad cada aspecto de nuestras metas y las condiciones que podemos lograr en los diversos programas o carreras. Esto ha sido posible gracias a la cuarta transformación y a Claudia Sheinbaum, quien brinda una gran cantidad de oportunidades en las que se ha buscado el apoyo y la asistencia.

Existen, de esta manera, una serie significativa de instituciones que ofrecen carreras sin costo. Me acuerdo de que trabajé en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán hace unos cuantos años. Pudimos conocer el ambiente virtual, así como las herramientas y mecanismos que tenemos a nuestra disposición para nutrir nuestro concepto; fue una experiencia única. Es cierto que se habla muy poco de esos lugares de enseñanza y aprendizaje que, en realidad, son centros educativos, científicos e innovadores. En realidad, en la UNIVIM, muchos programas de educación superior y algunos posgrados aumentaron con el paso de los años. Me sentí complacido por haber participado en el diseño de los marcos curriculares, es decir, en la temática y los contenidos de fondo para la modalidad a distancia.

La universidad a distancia es una transformación radical. Lo que siempre ha sido educación presencial transforma totalmente la dinámica laboral. Una de las ventajas es que tienes la posibilidad de manejar tu tiempo y organizarte. Las autoridades educativas del estado supervisan todo con gran detalle. Lo más importante es que no tiene costo. Eso, como tal, ha ido aumentando ahora que la Universidad Rosario Castellanos se está expandiendo a nuevas áreas. Un ejemplo es Michoacán, donde las gestiones de la cuarta transformación han permitido operar cinco centros educativos que, además de brindar acompañamiento, ofrecerán un sistema de becas para gestionar diversas carreras. A pesar de que los inicios se darán muy pronto, existen grandes expectativas para un modelo que fue todo un éxito en la misma Ciudad de México. En realidad, esto forma parte de la agenda del gobierno. Nos referimos a su crecimiento por todo el territorio.

Por lo tanto, esto representa una mejora al sistema educativo de nuestro país, sobre todo porque favorecerá a los alumnos de educación media superior al no tener que viajar hasta la capital de las entidades federativas. Para continuar con la conversación sobre el mejoramiento de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estarán disponibles municipios y localidades de centros que ofrecen una gran variedad de carreras. Es evidente el avance que ha tenido este nuevo universo del saber. La experiencia que Chiapas –el precursor que este programa ha tenido– es muy significativa al observar la calidad de los programas curriculares. En aquella ocasión, recuerdo, el gobernador, hizo todo lo posible para que este paradigma fuera operado y promovido conforme al proyecto estatal que se presentó. Así lo demuestra la construcción de tres Universidades Rosario Castellanos en localidades estratégicas que aminoran los largos trayectos y tramos de viaje.

Las personas que han explorado este mundo han tenido la capacidad de relatar, sin duda, comentarios positivos sobre su propia experiencia. Son, sin duda, soluciones que transforman la educación, sobre todo para mejorar los desplazamientos. Este modelo tiene muchas ventajas. Podemos referirnos a un humanismo, particularmente por la transformación de los modos que, al final de cuentas, nos conducen a contar con mejores perspectivas de preparación en profesiones innovadoras y vanguardistas que responden a las transformaciones incesantes y aceleradas. Por lo tanto, felicito a aquellos que han sido capaces de gestionar para impartir dicha educación en las instituciones. Recientemente, las autoridades estatales se hicieron cargo de la construcción de aulas y abrieron otros espacios en algunos enclaves cruciales que, como nunca, están atendiendo esta causa del pueblo.

Por cierto, está presupuestado, como en otras partes, la construcción de más y más centros de enseñanza y aprendizaje como lo es la Universidad Rosario Castellanos.