Mariana Rodríguez en el ojo del huracán

El tema del gobernador de Nuevo León y su esposa dará mucha tela de la cual cortar durante los próximos 6 años. Si usted creía que con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había una sobreexposición de su imagen y de las cosas que hace, con Samuel García y Mariana Rodríguez lo veremos mucho mas.

“El Bronco” Rodríguez hizo promoción por redes sociales pues no tenía los recursos necesarios para invertir en la publicidad tradicional , sentó precedente y digamos que le abrió el camino a muchos políticos mexicanos. Con una mayor penetración de las redes sociales y con uno nuevo modelo de comunicación nos hemos topado con que tendremos a muchas personalidades hasta en la sopa.

Mariana Rodríguez ya había trabajado mucho en redes sociales promocionando sus negocios y productos. Se puede decir que hizo sus pininos en Instagram y con las modificaciones que fue haciendo esta red social pudo mandar muchos mensajes a una población que la sigue y le gusta ver la vida de la titular de la oficina Amar a Nuevo León.

Gloria Trevi

Los que son de mi edad conocen el problema por el que Gloria Trevi estuvo en la cárcel. Oír sobre el clan “Trevi-Andrade” era algo natural en mis tiempos universitarios. Alguna de las víctimas de los actos de este “clan” escribo un libro sobre esto. Al final Gloria Trevi cumplió con el tiempo que tenía que cumplir y fue liberada. Entiendo que al final ella fue declarada inocente pero con ese tipo de conductas queda una marca como la letra escarlata.

Llevar a Gloria Trevi como sorpresa a un albergue de niños en situación complicada no es la movida mas adecuada. Al menos no para muchos. Al final se dio el evento , la artista canto canciones que no eran las mas adecuadas para los niños y listo. En las redes sociales criticaron mucho esta acción pero no tanto como para que perdieran la popularidad que tienen la pareja de la gobernatura de Nuevo León.

Toda acción tiene una reacción

Después de este suceso, se anuncio una nueva visita de Rodríguez a el mismo centro donde fue Gloria Trevi pero con otra intención. Mi esposa me avisó que Mariana iba a raparse en vivo a las 11 am.

Muchos nos dio curiosidad este suceso y estuvimos esperando que comenzara el “en vivo” que al final no fue. Se publicó en historias de Instagram. Vimos como Mariana se empezó a despojar de su cabellera. Al final no se rapó como había dicho , solo fue un cambio de look.

Muchos lo calificaron de un gran acto pues mostró la solidaridad que muchas otras esposas de gobernador no habían mostrado. Otros tantos dijeron que no se rapó, que fue un engaño. También dijeron que era un acto de marketing político y que buscaban el lado blando de las personas para mostrarse como empáticos con las personas en desgracia. “Haiga sido como haiga sido” diría Calderón, el evento tuvo muchas personas atentas a lo que hacia Mariana.

Qué bueno que Mariana tuvo empatía con lo que pasaba el niño, nadie mas la había mostrado. ¿Cuántas cabelleras habría que recortar para que el sufrimiento de los pequeños con cáncer sea aminorado? ¿Será el camino correcto? ¿Cuánto tiempo quedará esta acción en el inconsciente colectivo? Solo el tiempo lo dirá, lo que sí es que ya no es tema lo de Gloria Trevi y sí es tema lo del nuevo corte de pelo de Mariana.

Lady Di vs el Van Basten

Que echada a perder de carrera tuvo el chico que le pusieron de apodo el Van Basten Gómez. Muchas personas esperaban que este jugador fuera la maravilla del mundo mundial y no lo fue. Fue un jugador normalito, con mucho potencial, pero no desarrollado. Así le pasa a muchos futbolistas, los que tiene alguna característica en su juventud son llenados de apodos. Si usted googlea seguramente encontrará videos sobre el nuevo Messi o el futuro CR7. Pobres chamacos que cargan con ese peso cuando los deberían de dejar desarrollar su propio nombre y personalidad.

Lo mismo le puede pasar a Mariana con la serie comparaciones que le han hecho. De Brozo, escuche que la llamó la nueva Jackie Kennedy, no sé si fue broma o sarcasmo.

También con el nuevo corte de pelo que tiene oí que le decían la Lady Di del Norte. No por favor, no le hagan ese daño a Mariana. Diana de Gales hacía obras de caridad y tenía asociaciones que ayudaban a los más necesitados porque eso era parte de su papel como futura reina consorte de Inglaterra. Hasta ahora , Carlos no ha sido Rey de Inglaterra y ella falleció en un accidente que tiene muchas teorías de porque sucedió.

No. Mariana Rodríguez solo se cortó el pelo en solidaridad a un niño que no debería de estar sufriendo pues esos medicamentos se los debería de conseguir el gobierno. El acto es tan grande o pequeño según con el cristal con el que se mire.

Muchas personas que tienen a un familiar con cáncer hacen cosas parecidas pero lo hacen en lo privado. Si ella lo hizo público para crear conciencia, qué bien. Si lo hizo como publicidad, también lo ha logrado. Por lo que haya hecho ya llamó la atención de muchos.

El ojo del huracán

La pareja gubernamental de Nuevo León, por toda la exposición que están teniendo, estarán saliendo y entrado del ojo del huracán. Para bien o para mal, siempre estarán en la boca de la opinión pública pues es algo que ellos están buscando.

¿Usted se acuerda cómo se llamaba la esposa del Bronco? ¿La de Rodrigo Medina? ¿La de Natividad González? ¿ Sabe cómo se llama la esposa de los otros candidatos a la gubernatura de Nuevo León? Le podría asegurar que la gran mayoría no sabemos los nombres de las parejas de estas personas. De Mariana Rodríguez sí sabemos el nombre.

Esto es bastante poderoso, pero como diría el tío de Peter Parker: “Con un gran poder viene una gran responsabilidad”.

Hoja en blanco

Samuel y Mariana tienen una hoja en blanco para escribir bien o mal. Solo llevan 20 días en el poder y ya se habla mucho de ellos. Así como se engrandecen sus aciertos se engrandecerán sus errores. Tienen que ser muy cuidadosos pues apenas están empezando.

Esperemos que cumplan el ciclo completo de su gubernatura pues la fama es muy tentadora. Pregúntenle al “Bronco” como le fue después de lanzarse como candidato para la Presidencia. Esperemos que todo lo bueno y los cambios que están logrando y proponiendo salga y que Samuel García pueda ser el mejor gobernador de Nuevo León. Es fácil proponer, lo interesante viene cuando se tiene que accionar. Creo que todos los nuevoleonenses no quieren vivir un sexenio (o trienio) de un personaje en campaña. Hechos son amores dicen por ahí y eso es lo que esperamos todos.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza