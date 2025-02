“Ataques contra Marcelo”. Es el título de la colaboración de hoy jueves, en El Financiero, de Raymundo Riva Palacio. Evidentemente Ebrard —o alguien del equipo del secretario de Economía— pidió al mencionado columnista contar la historia de un libro que comenzará a circular en unas semanas… Juega Marcelo a hacerse la víctima.

Se trata de una obra de 288 páginas de la editorial Penguin Random House, en la que se narran ciertas historias de presunta corrupción de Marcelo Ebrard, que según Riva Palacio ya se han contado en medios de comunicación.

En opinión de Riva Palacio, la aparición del libro coincide con un “momento estelar de Ebrard”. Órale, retumbantes palabras ha usado el periodista de El Financiero.

¿Por qué, se supone, don Marcelo vive en la actualidad un momento estelar? Porque, dice Raymundo, el titular de Economía es “la figura más importante de la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos”.

Pero esa mentira no es verdad —reproduzco la frase sabia de Pancho González, dueño de Milenio—. Son otras las figuras importantes del gobierno de Claudia en la relación con el vecino del norte y su rijoso presidente, Donald Trump.

Lógicamente, más relevante que Ebrard es el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y no es la única persona en el gabinete más importante que Marcelo en términos de la relación con Estados Unidos. A mí me parece que, en ese tema, hay una mujer más influyente que Ebrard en el proceso de toma de decisiones de la presidenta. Se llama Altagracia Gómez, quien no tiene cargo oficial, pero como si lo tuviera.

Pienso que Marcelo sospecha que, en cualquier momento, podría ser sustituido por Altagracia. Por eso la grilla, por eso se hace la víctima en columnas periodísticas como la de Riva Palacio. En fin…

¿Que se publicará un libro sobre la supuesta corrupción de Marcelo? El secretario de Economía y el columnista deberían esperar a leerlo antes de descalificarlo. ¿O será que en la obra de 288 páginas podría haber revelaciones sensacionales?

En una de esas tiene chiste el libro calificado, dice Raymundo, por la propia editorial Penguin Random House en el género de la “delincuencia empresarial”.

Lo leeré antes de que Netflix lo convierta en tv show…