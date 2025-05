Estamos inmersos en un proceso electoral que se jugará en Veracruz y Durango. Se votará, en efecto, para renovar una cantidad importante de alcaldías que, por su peso, tienen gran relevancia, especialmente Durango, donde Morena , pese a todo el despilfarro económico que está movilizando el PRIAN, ganará la elección con José Ramón Enríquez. Eso, sobra decirlo, es un hecho inminente que, a nuestro juicio, está cantado por el despegue que no solamente ha tenido la coalición Seguimos Haciendo Historia, sino por el hartazgo generalizado que hay por los partidos tradicionales de la derecha. Se trata, viéndolo desde ese ángulo, de una transición como la del 2018, pero a menor escala, en concreto por el padrón electoral que saldrá a tomar decisiones en las urnas.

Eso ha hecho, con unas imágenes que han circulado por la operación territorial que ha comenzado a desplegar el PRIAN, especialmente por la intromisión que ha tenido la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, ha visibilizar que hay una estrategia para coaccionar el voto. Ha sido evidente el testimonio que se ha divulgado en las redes sociales en el que, de forma explícita y fieles a su estilo, viajaron en un avión privado a Durango. Esa misma información, con valentía, la denunció la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Luisa María Alcalde. De hecho, se percibe en el video que aparece un círculo cercano a la mandataria estatal. Eso, lo dijimos, es un indicador concluyente de que podemos esperar cualquier cosa para tratar de impedir el triunfo inexorable de la izquierda en Durango.

Es, en efecto, bastante clara la preocupación que ha ido esbozando el PRIAN ante el tsunami electoral que se avecina para ellos. Ese mismo diluvio, a fin de cuentas, es un síntoma de la decadencia que vive la oposición a nivel nacional. La misma gobernadora de Aguascalientes, que en lugar de hacerse cargo de los problemas que aquejan a su entidad, se ha volcado a respaldar a un candidato de otra entidad. A todo lo anterior también hay que agregarle que ese punto crucial, como muchos otros que gobierna la oposición, estamos viendo un claro despegue de Morena en las encuestas. Existe una posibilidad mayúscula, de acuerdo con las encuestas, que la coalición Sigamos Haciendo Historia le arrebate Aguascalientes al PRIAN. Esa misma realidad, a propósito de ello, ni siquiera la disimulan por la forma tan desesperada en cómo actúan. Lo vimos hace poco con Mauricio Kuri. Él, sin ir más lejos, dijo que no entregará el gobierno de Querétaro al partido guinda.

Y con ese claro ejemplo que compromete la injerencia de la gobernadora de Aguascalientes, solo deja al descubierto que le preocupa que se pierda Durango, pero más le aterra que le arrebaten un bastión del PAN como su estado natal. Dada la consolidación de la presidenta Claudia Sheinbaum , que cada día va más en ascenso, sumado a la debacle de la oposición, hay condiciones para que la coalición Sigamos Haciendo Historia gane Aguascalientes en las elecciones intermedias del 2027. Eso, con datos sólidos que se han divulgado, habla de que Morena ha ganado terreno y, por ende, vendrá el punto de quiebre para Acción Nacional. Ese mismo efecto, en sí, caemos en la misma conclusión que Morena ganará Chihuahua y Querétaro con Santiago Nieto.

Como siempre, la oposición hará hasta lo imposible por no perder esos tres enclaves. Pero eso está demostrado, no está en manos de los gobiernos en turno, sino de la propia sociedad que, se nota, se ha organizado para constituir brigadas en la defensa del voto. De hecho, todo lo que puede ser visto como guerra sucia, paradójicamente, abona para que Morena aumente su perspectiva de votación. La respuesta es simple: hay un cansancio generalizado de los ciudadanos de todo lo que se trate de corrupción y opulencia. Esa misma concepción, sin duda, la ha deslizado la gobernadora de Aguascalientes, que hizo presencia, en un avión privado, en tierras de Durango. Eso no es otra cosa que la preocupación de los niveles tan bajos que ha registrado Acción Nacional. Por eso no será tan eficaz la estrategia que han desplegado. Y si, así como la derecha está preparando una transición ordenada en el ayuntamiento de Durango, Tere Jiménez debería hacer lo propio, pues la izquierda, que encabezará Arturo Ávila, está despegando fuerte.

Sé que es complicado entregar un bastión tan importante como en su momento lo fue el Estado de México. Pero la oposición, sin alternativas, tendrá que hacerlo en Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. Morena, de acuerdo con las encuestas, ha dado ese paso tan relevante para emparejar la intención del voto y, en algunos casos, ha tomado la delantera, según las encuestas de mayor credibilidad.

En conclusión, hay que reconocerle ese espíritu de legalidad y defensa de la democracia que ha tenido Luisa María Alcalde ante los hechos que se han registrado en Durango. Ella misma respondió, ante los órganos correspondientes, que pondrá una denuncia por la injerencia descarada de Tere Jiménez, que está en todo menos en lo que el pueblo le delegó en las urnas. Aunque la oposición , como era de esperarse ante la mala praxis electoral que ha mostrado a lo largo de su carrera, no tendrá más remedio que aceptar las derrotas este próximo primero de junio.

Notas finales

Y ya que hablamos del papel sustancial que ha tenido Luisa María Alcalde, que tiene un enorme desafío al dirigir a la fuerza más nutrida de México, ha sacado a flote los oficios de liderazgo. La reunión que sostuvo con Félix Salgado Macedonio, en medio de un clima de acuerdos que se tomaron en el Consejo Nacional, habla de que hay unidad. Soy de los que sigue insistiendo que el senador, para nada, tiene que ver con un asunto de nepotismo que se ha convertido en un tema de análisis porque, más allá de todo, a él le arrebataron un derecho legítimo por una extralimitación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Y él, que seguramente tiene firme ir en busca de la gubernatura, pudo haber hablado de ese rubro con la misma Alcalde. De entrada, valdría la pena revisar algunas encuestas que colocan a Félix, en algunos casos, hasta con una ventaja de dos votos a uno. Eso significa que la sociedad, que es la encargada de tomar las decisiones, pugna para que él sea el abanderado. No sé si será en esta oportunidad en 2027; sin embargo, estoy seguro que, en algún momento, Salgado Macedonio tendrá en sus manos el timón del ejecutivo en su estado natal.