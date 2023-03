En columnas pasadas he abordado la necesidad de regular los slots, que son la franja horaria para despegue y aterrizaje de una aeronave. Debemos ser claros, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” ( AICM ), es el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) quien otorga estas franjas de tiempo a las aerolíneas, nacionales y extranjeras, ya sean de transporte de pasajeros o de carga.

Por ejemplo, el Gobierno le otorga la ruta MEX-MTY (México-Monterrey) a diferentes aerolíneas, pero el slot de las 7:00 de la mañana es para Aeroméxico, el de las 7:15 para Volaris, 7:30 para VivaAerobus y el de las 7:45 de Aeromar.

Estamos hablando que es la misma ruta, pero cada aerolínea tiene asignado un slot distinto. Hasta aquí todos tenemos muy claro este asunto, pero ¿qué pasa cuando la aerolínea modifica a su conveniencia el horario del slot?

La revista Expansión hizo un gran trabajo de seguimiento sobre la asignación de los slots, con la gran mayoría de las aerolíneas de bajo costo, y también con las extranjeras. Ahí se puede corroborar que éstas están aprovechándose y utilizan mal estas asignaciones, pues al usuario le ofrecen una hora distinta a la que le fue otorgada a la aerolínea, o bien, manipulan los slots para que los pasajeros no puedan demandar compensaciones por las demoras generadas.

Es correcto poner orden en la asignación de slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está bien que se haga, sin embargo, no ha quedado claro de qué se trata o cuál es la finalidad de “publicar” en las pantallas de las dos terminales aéreas del aeropuerto, los horarios de los slots y no así los horarios que manejan las líneas aéreas. Evidentemente, esto ha causado gran confusión.

¿Qué aerolíneas son las que más usan de manera indebida los slots? Empezamos por las nacionales Volaris, Magnicharters, AeroUnion (y Aeromar lo estaba haciendo, hasta antes de parar operaciones). Y de las extranjeras encontramos a Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cargojet Airways, Atlas Air, Amerijet Internacional, United Airlines, LATAM Perú y LATAM Brasil.

Tras la salida de operaciones de Aeromar, Volaris es la segunda línea aérea que más hace mal uso de los slots, pues coloca sus horarios comerciales muy lejanos a los horarios asignados por el AICM, trayendo graves consecuencias.

No perdamos de vista que desde que se hace la asignación de los slots, los compañeros de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) deben gestionar los despegues y aterrizajes conforme a los slots del aeropuerto, porque van “formando” los vuelos de manera que queden intercalados un despegue y un aterrizaje. Es de capital importancia mantener el orden porque así se asignan las puertas a los aviones para el embarque y desembarque de pasajeros.

En un aterrizaje, mientras ustedes (los pasajeros) van filmando desde la ventanilla de su avión, el capitán está realizando todos los procedimientos para un aterrizaje seguro; una vez que toca la pista, se dirige a la calle de rodaje, y en ese momento la torre de control le avisa a qué puerta debe de dirigirse para desembarcar a los pasajeros, pero ¿qué sucede cuando una aerolínea altera su hora de salida?

La planeación que se tiene para la asignación de puertas es conforme a los slots, sin embargo hay aerolíneas que para reducir sus costos de operación prefieren que las dejen en “posiciones remotas”; otras prefieren que sí les asignen una puerta, y sea más cómodo para su pasaje. Pero todo se va al traste cuando de manera premeditada la aerolínea decide anunciar horarios falsos de salida o de llegada de sus vuelos.

Esto genera caos dentro del aeropuerto, con la torre de control y con el propio personal de tráfico; y las aerolíneas lo hacen, muchas veces, para tener un slot más atractivo. Es mucho más fácil vender un vuelo a las 7:00 u 8:00 de la mañana, que uno anunciado a las 11:00 o 12:00 del día, porque la percepción de la gente es que a media mañana ya no es funcional, y se pierden muchas horas.

Juan Tolentino, documentó en la Revista Expansión precisamente esto de lo que les estoy hablando, y estos son algunos hallazgos que encontró:

“...en diciembre pasado se registraron 1,050 vuelos –principalmente de VivaAerobus y Volaris– operados en horarios significativamente distintos a los asignados, un número que para enero apenas bajo a 1,045 vuelos. Entre éstos, hay varios vuelos con slots asignados para el rango de las 4 am a las 7 am, pero que son operados hasta 12 horas después. Un ejemplo de ello es el vuelo 1444 de VivaAerobus a Tampico, que el pasado 1 de diciembre tenía asignado un slot a las 4:45 am; sin embargo, el vuelo fue comercializado para salir a las 2:35 pm, y en realidad fue operado a las 2:55 pm, es decir, poco más de 10 horas después. Otro ejemplo similar fue el vuelo 701 de Volaris a Cancún, que tenía un slot asignado a la 1:30 am del pasado 1 de enero y que, para los usuarios, el vuelo fue vendido para salir a la 1:17 pm. En realidad el vuelo fue operado a la 1:41 pm, poco más de 12 horas después de la franja horaria otorgada a la aerolínea.” Juan Tolentino, Revista Expansión

La difusión que distintos medios de comunicación han hecho de las medidas anunciadas por el AICM, ha sido basta, pero incompleta. Sí, nos han bombardeado con encabezados como “ AICM sólo publicará horarios oficiales de vuelos en pantallas ”, pero no se profundiza en que lo que busca esta medida es que las líneas aéreas cumplan con los horarios que les fueron otorgados para operar sus vuelos, y no sacarlos a la hora que se les pegue la gana.

Tampoco se señala que con esta nueva normatividad se trata de proteger a los pasajeros, para que la manipulación de los slots no permita a las aerolíneas “escapar” de los pagos por demoras en sus vuelos.

Me consta que sin una explicación clara de por medio, la nueva medida de publicar horarios oficiales suena como una locura, sobre todo cuando tenemos en puerta la llegada de la temporada alta de Semana Santa.

Dicen que “él hubiera no existe”, pero tal vez hubiera funcionado mejor un aviso conjunto, del AICM y de la PROFECO. La información publicada por las autoridades aeronáuticas no fue precisamente clara, y si a esto le sumamos que hay quienes utilizan este tema para golpetear y salir con la narrativa de “¡qué barbaridad, este gobierno ya no sabe cómo joder a la población!”, que busca influir en el imaginario popular, deja en la obscuridad la deshonestidad de las aerolíneas que han hecho mal uso de sus slots.

Se preguntarán ¿Aeroméxico no está entre estas aerolíneas que se pasan de listas? No, porque ahora sí es la línea aérea más antigua del país, y su antigüedad le da preferencia en sus slots.

Por eso en innumerables ocasiones he alzado la voz para que los slots de Mexicana de Aviación no sigan a la deriva. Tras el cese de operaciones, algunos de sus slots fueron utilizados por Interjet, pero ahora podemos ver que la aviación de bajo costo, con malas prácticas, utilizan estos slots sin permiso gubernamental alguno, saltándose todas las trancas habidas y por haber. ¿Urge o no urge poner orden?

Ahora, Usted como como pasajero no debe angustiarse, le puedo asegurar que la publicación de las pantallas del AICM no implica el fin del mundo; y no, tampoco la 4T está atentando contra ustedes buscando generar una hecatombe de dimensiones bíblicas para esa Semana Santa.

Si Usted tiene duda del horario de vuelo, ya existen app´s en las que puede monitorear, en tiempo real, los horarios de sus vuelos, por ejemplo FlightRadar24 es una excelente opción.

Así que no, despreocúpese, si tiene en puerta un vuelo, y no confía en las pantallas del AICM, busque bajar la app antes mencionada, y disfrute la maravillosa experiencia de todo el proceso que implica viajar en avión. Dele click en el buscador de SPD Noticias, y busque mis columnas donde hago recomendaciones para los viajeros en temporada alta; pueden serle de mucha utilidad.

Ahora tenga Usted claro que las nuevas medidas pretenden poner orden, para que las aerolíneas no engañen a los usuarios y dejen de venderles “gato por liebre”. Lo que se busca es que no se generen demoras por falta de puertas, que no se estrese de más a los controladores aéreos, encargados de “formar” los despegues y aterrizajes.

Sepan que esa fue precisamente una de las razones de sacar a la aviación ejecutiva del AICM, porque no tenían predeterminados sus slots; ellos podían despegar y aterrizar a cualquier hora, lo que generaba demoras y retrasos importantes en las líneas aéreas comerciales. Ahora son las bajo costeras, algunas de carga, y extranjeras quienes contribuyen al caos y a la falta de orden.