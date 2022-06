Me sorprende y mucho que la senadora por el PAN, Lilly Téllez, haya empezado con los insultos físicos contra la senadora por Morena, Citlalli Hernández. Entiendo que se peleen por cosas de sus posiciones partidistas. Entiendo que tengan diferentes enfoques y haya enfrentamientos ideológicos pero no insultos hacia la persona.

Dijo Lilly Téllez contestando un tuit de Citlalli Hernández:

Con los niños no.



Con usted sí senadora @CitlaHM



No es cuestión de estética, es usted un claro ejemplo de mente enferma en cuerpo enfermo. https://t.co/eypNHEF5dc — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2022

“Mente enferma en un cuerpo enfermo”. ¿Cuántas connotaciones puede tener este insulto? En Twitter, que es donde está publicado esto, está la discusión fuerte y hay bastantes burlas hacia la senadora por Morena.

Lo único que hizo la senadora fue hablar sobre lo qué pasó con la foto del hijo de López Obrador, lanzado un “con los niños no”. La verdad desconozco qué querella habrá entre Téllez y Hernández, pero me parece una discusión vacía en el momento que se empiezan a insultar en lugar de dar una discusión más inteligente.

Al final me pareció mas inteligente la respuesta de la senadora Citlalli Hernández:

¡Qué bueno que lo entiendas, @LillyTellez!



Si al fijarte en mí físico descargas todo el odio que tienes acumulado, adelante, pero con Jesús Ernesto NO te metas, #ConLosNiñosNO.



Por cierto, aquí la única con mente y alma enferma es usted pero la compadezco mucho, créame. https://t.co/lX02TvhsFC — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) June 28, 2022

Lilly Téllez sabe del espectáculo

Ayer hablaba de como muchos políticos no hacen política y son solo showmen. Lo mismo aplica a las mujeres que desvían la atención como showwomen. La senadora Lilly Téllez sabe del mundo del espectáculo y al parecer quiere igualar con insultos a otros políticos de Morena y de otros partidos.

No puede ser que los legisladores en lugar de hacer una discusión intelectual hagan este tipo de escenas donde una llama “gorda y loca” a otra. Donde en la tribuna, lugar en el que deberían de tener discusiones inteligentes, le empieza a decir a un diputado Changoleón, eso es puro espectáculo que no lleva a nada. Peleas sin sentido e insultos dignos de una secundaría en capítulo de la Rosa de Guadalupe.

¿Por qué se quiere erradicar el bullying cuando los mismos legisladores lo fomentan?¿Quiénes son los que toman las decisiones en las Cámaras? ¿Realmente están buscando el bien de la gente o solo proyectarse o hacer negocio?

Con este tipo de actitudes muchos nos ponemos a pensar si no están representando o solo están haciendo negocio personal. ¿Usted qué cree?

Galimatías

Como dato curioso, viendo los perfiles de ambas senadoras busque en el renglón de educación. Lo hice porque cuando revise lo de Nuevo León me di cuenta que muchos de sus gobernantes habían estudiado derecho.

En el caso de la senadora Citlalli Hernández, encontré que estudio en la UNAM la carrera de Ciencias de la Comunicación y que tiene la carrera trunca.

En el caso de Lilly Téllez en la pagina del SIL (Sistema de Información Legislativa) no aparece donde estudio. Busque en Wikipedia, tampoco. Busque en su pagina personal y tampoco.

Dentro los requisitos que se necesitan para ser senador o diputado Federal no se habla de los estudios, pero es curioso que no aparezca ningún tipo de estudios en su Perfil Curricular.

¿Será que Lilly Téllez no tiene estudios de licenciatura? No lo sé, pero es curioso que en la pagina del SIL y en la pagina del Senado no se mencione qué estudio y dónde. ¿No lo cree?