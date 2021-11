Los Doctorados de Samuel García

Tengo un primo que tiene un Doctorado en Mercadotecnia y creo que en su cabeza no está hacer otro doctorado pues una vez que tienes uno no estás pensando en hacer otro más.

El doctorado representa una intención de investigar a profundidad sobre algo en especifico. Los doctores, con la entrega de su tesis, tienen que aportar algo al conocimiento de la humanidad y eso que aportan puede ser una investigación que puede llevar meses y en muchas ocasiones hasta años. Una persona puede tener maestrías hablando sobre diferentes temas, pero tener varios doctorados no suena lógico.

Me preocupa lo que dice una nota del periódico El Norte, donde Samuel García dice, “Se acabó el tercer doctorado, ahora vamos por la tesis y en enero nos dan el título”. Esto lo dijo mientras caminaba por la Facultad de Derecho de la UANL junto con el director de la Facultad, Oscar Lugo.

Que me desmientan los doctores, pero creo que una tesis doctoral no se puede hacer en un mes o en dos. Una verdadera investigación doctoral tomaría al menos 6 o 8 meses. En esto tienen que tomar en cuenta las revisiones de la tesis, juntas con los asesores de tesis, revisión de bibliografía y que el tema que se propone en la tesis realmente traiga conocimiento.

Una tesis no es solo la entrega de un trabajo final, sino una investigación ardua. En mi opinión, es bastante complicado para alguien con una responsabilidad como la que ahora tiene Samuel García, el entregar una tesis doctoral.

Si esto pasa, habla mal de la UANL como casa de estudios pues demerita los títulos de todos los doctores de la Facultad de Derecho. Títulos con tesis de un mes, créame que yo también me inscribo en ese Doctorado, solo por el afán de tener un título más.

No se si algún doctor de la “Uní” pueda explicarnos sobre los doctorados de su alma mater, si son así de express o si este título es una especie de payola por alguna obra que veremos después en la universidad.

En SDP Noticias, Verónica Malo es Doctora en Ciencias Políticas y según entiendo no está buscando hacer más estudios y creo que si los hace, serán sobre el mismo tema y seguramente no será un nuevo doctorado. Mi primo que también tiene un doctorado, escribe investigaciones sobre su materia y sigue profundizando para ayudar a conocer más sobre los temas que tienen que ver con su doctorado. Tener un doctorado y buscar el segundo ya es demasiado, pero tener tres suena a que al menos uno de ellos, si no es que dos, fueron ganados muy fácilmente.

Que bueno que Samuel García tenga estudios, que bueno que tenga los doctorados que usted quiera, pero espero que entienda que el obtener el tercero de una manera tan sencilla da sospecha sobre como obtuvo el último y puede ser que ponga en duda cómo obtuvo los anteriores, sobre todo cuando estuvo trabajando en la función pública. ¿Será compatible ese tipo de trabajo con la obtención de un título tan especializado en tan poco tiempo?

Estaría bien que alguien que haya estudiado uno o varios doctorados nos lo aclare, ¿no cree?