Universo paralelo: ¿Qué hubiera pasado si AMLO hubiera ganado la elección del 2006?

Imagine que lo que AMLO llama “Fraude electoral” en el 2006 no hubiera pasado. Imagine, por un momento que López Obrador hubiera ganado las elecciones del 2006 en un mundo mucho menos polarizado. En esos momentos no existía Morena ni había indicios de que fuera a ser creada.

Si AMLO hubiera ganado en el 2006, no hubiera empezado la tormentosa guerra contra el narco que sigue causando muertes pues siempre fue una guerra que jamás iba a dar resultados. Seguramente el gobierno de López Obrador del 2006 hubiera sido mucho más conservador que el que se tiene ahora pues no tendría tantos kilómetros recorridos haciendo campaña.

Si Andrés Manuel hubiera ganado en el 2006 no hubiera chairos, ni derechairos, quizá hubiera otro tipo de polarización. No existiría una rifa de un avión presidencial pues jamás se hubiera planeado su compra y puede ser que el proyecto del aeropuerto no se hubiera dado en Santa Lucía y quizá sería en Texcoco pues se hubiera planeado de una manera diferente y con menos corruptelas.

Quizá el país no estuviera tan polarizado y la alternancia en el poder podría ser verdadera pues la gente no estuviera oprimida. En el 2006 no tendríamos mañaneras y seguramente sabríamos mucho menos de lo que hace el presidente pues no había redes sociales. La Reforma Energética hubiera sido diferente y quizá estaríamos mejor que como estamos ahora.

En uno de los chats en los que participo alguien dijo “Si hubieran dejado gobernar a Andrés en el 2006, este hoy estaría sembrando ceibas en su rancho y Morena no existiría”.

Para bien o para mal, dejaron que en el 2006 ganará Felipe Calderón, que fue un presidente regular que al final entregó el poder ganado por el PAN al PRI que después habría de entregar a Morena. La gran diferencia con las anteriores entregas es que no parece que el partido en el poder pueda perder las siguientes elecciones. No se ve un gran candidato que pueda “tumbar” del poder al Morena de López Obrador que seguramente no se retirará a “La Chingada” a sembrar ceibas y estará detrás de lo que pase con el partido que fundó.

El próximo ejercicio de revocación del mandato no debilitará al partido del presidente. Seguramente fortalecerá a Morena en los lugares exactos para poder seguir siendo la primera elección de muchos votantes.

¿Quién le podrá competir a Morena en las próximas elecciones? ¿Quiénes podrán ser los candidatos fuertes para competir por Morena?

Empieza a aparecer Lorenzo Córdova del INE como alguien que puede competir contra Morena. También está Luis Donaldo Colosio Riojas que empieza a hacer cosas en Monterrey y que podría aprovechar la herencia de su nombre para ir por la presidencia en el 2024.

Seguramente, no estaríamos pensando todo esto si AMLO hubiera ganado en 2006, quizá la oposición no estuviera tan polarizada y no hubieran existido todos estos escándalos políticos que han emergido los últimos años. Sin guerra con el narco, ni casas blancas, o guarderías ABC. Sin los pases de lista que hace diariamente Epigmenio Ibarra. Las situaciones serían otras pero seguramente no tendríamos tanto baño de sangre en nuestro país.

En un mundo y un país menos polarizado quizá hubiéramos tenido a los del PRD del 2006, uno o dos periodos máximo, ahora parece que Morena en el poder va para largo.

Pasado el tiempo, ¿qué hubiera preferido, al AMLO del 2006 o al AMLO del 2021?

Está para pensarse, aunque ya no se pueda hacer nada, ¿no cree?