Lorena es una joven que conocí hace dos años en Twitter. Y digo la conocí porque con cada persona que he tenido contacto en esa red social la siento cercana, como muy mía, como entrañable.

Conocí a Lore porque ambas coincidimos en estar sobreviviendo al cáncer de mama. Y digo “estar sobreviviendo” porque es una lucha diaria. Desgraciadamente ella empezó esta guerra en medio de un sexenio obradorista complicado que ha traído no nada más desabasto sino hasta el quiebre casi de fundaciones como el FUCAMM que se dedican a apoyar a mujeres con cáncer de mama, por no contar ya con subsidios y apoyos gubernamentales. El grito de auxilio de ella pidiendo que no se suspendieran sus tratamientos allá por el 2020 se hizo viral. Por ahí están las imágenes de una mujer pidiendo ayuda para sus tratamientos oncológicos.

Lore quedó atrapada en medio de este caos, quedándose sin tratamientos durante un tiempo, sin tener la continuidad que se requiere en ellos. Lore tiene una pequeña hija y ella es una gran mujer. Durante algún tiempo su cáncer estuvo controlado y asumíamos ambas que la pesadilla había terminado. Lore es una mujer mexicana que tiene sueños y ganas de creer que puede tener otra oportunidad de vida.

Pero el cáncer ha vuelto a su cuerpo y ahora con más fuerza que nunca. Los médicos le dicen que no queda mucho por hacer, más que someterse a radioterapias para paliar su dolor y la gravedad de su recaída.

Tiene miedo y su miedo es el mío.

Pero además de mi miedo está la sensación de que todo esto que ella está pasando es por el descuido y el abandono de un gobierno que no le brindó puntualmente su tratamiento. ¿De quién es la culpa? No lo sé.

Solo sé que quizá si no se hubieran suspendido sus tratamientos por el tema del desabasto, quizá hoy la historia que ella pudiera contar sería diferente.

Estoy cansada y ella también lo está. Pero tampoco estamos tan cansadas como para rendirnos.

Es por eso que les ruego si pueden apoyarla a través de donaciones, por favor contáctenme a través de mi cuenta de Twitter @panaclo, pues requiere de radiaciones para disminuir el tamaños de los tumores que ahora se le alojaron a nivel cerebral. Necesita al menos de 10 radioterapias con un costo de $4,500 . La suma es grande pero nosotros podemos más.

No es tiempo ya de culpas. Es tiempo de actuar. Ella cuenta con nosotros y no hay tiempo que perder.

Gracias por leerme.

Juntos podemos más .