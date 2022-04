Ayer, en Querétaro, el estado en el que vivo, apareció asesinada María Victoria Guadalupe de tan solo 6 años de edad. La sospecha radica en que pudo haber sido alguien cercano a la familia.

Aparece también asesinada María Fernanda, de 27 años en Nuevo León.

Y así, la lista sería interminable. Está volviéndose interminable e insostenible, imperdonable.

Pero quiero detenerme aquí a hacer un análisis profundo acerca de qué es lo que está llevando a los hombres a matar niñas y a mujeres, y ¿qué está pasando con nuestras sociedades y su forma de enfrentar el mundo y sus complejidades?

En el caso de la pequeña María Victoria al parecer fue un conocido. A raíz de la pandemia, familias enteras se han fracturado. Muchos matrimonios se rompieron o están rompiéndose y mamá y papá se revinculan de nuevo con nuevas parejas, pero siendo éstas llevadas a vivir al núcleo familiar. Lo que está convirtiendo a niños y jóvenes que ahora ya no nada más tienen a un padre o a una madre sino se ven forzado a “adoptar” a un padrastro con el cual tiene que convivir sí o sí.

Antes era más común en nuestra sociedad que existieran las “madrastras”, mujeres que se convertían después de la esposa en pareja del varón, pero ahora esto se ha revertido y son las mujeres las que llevan a vivir a sus nuevas parejas a sus casas. No juzgo si eso está bien o mal, pero supongo que de ahí devienen una serie de sentimientos de rabia, de indefensión y de venganza de parte de las ex parejas pero también en los hijos. Eso como primer análisis.

Como segundo análisis, está la reflexión de qué sociedades estamos construyendo, como para que violar y asesinar a niñas y a mujeres sea algo “normal”. Cuáles son los valores no inculcados en nuestra niñez, que cuando se llega a la adultez pueden abusar y asesinar a otra mujer sin ninguna culpa.

Cuál es el papel que juegan las masculinidades en nuestra sociedad. Niños varones heridos en sus emociones; quizá abusados también psicológicamente y físicamente, abandonados emocionalmente. Niños que vivieron las violencias ejercidas contra sus madres y observaron que estas las permitieron y perdonaron, en fin, todo un mundo de imágenes que recibieron diario estos niños, hoy convertidos ya en jóvenes y en la adultez, les lleva a matar así nada más porque sí.

Porque se sienten rechazados, porque quieren vengarse, porque creen que nadie los puede amar y solo asesinado pueden encontrarle un sentido a sus vidas.

Muchas cosas dan para el análisis de esto, pero y ahora ¿cómo prevenir que esto pase?

Las adecuaciones curriculares a partir del 2019 cambiaron, anulando la intervención psicológica y el enfoque hacia la salud mental en niveles de primaria y secundaria.

Estoy tomando un diplomado en Inteligencia Emocional y la ponente nos comentó: “No quiero entrar en temas políticos, pero desde el 2019 la SEP dejó de lado el tema de la salud mental y el control de las emociones para niños y adolescentes”.

Siento muy lejana, extremadamente lejana a Delfina Gómez como para que pueda reaccionar y volver a implementar acciones desde la escuela en torno a la salud mental. Si desde niños y adolescentes reciben atención, psicológica, es posible que tengamos adultos que sepan controlarse mejor en sus emociones, que gestionen mejor la ira y la neurosis.

En cuanto a las dinámicas familiares y de pareja, como ya he planteado, han cambiado muchísimo. No estoy muy segura si una mujer está verdaderamente preparada para llevar a sus nuevas parejas a vivir al hogar de sus hijos. No estoy segura si los hijos están preparados para lidiar con un padrastro que muchas veces termina agrediéndoles o interviniendo en sus vidas, no estoy segura si pasa lo mismo con un hombre que decide rehacer su vida con otra mujer y decide llevarla a vivir a casa. Hasta donde la necesidad de pareja, el miedo a la soledad nos hace llevar al extremo nuestras propias necesidades, pasando un poco por encima de la de nuestros hijos.

No estoy tampoco culpando a padres y madres que quieren reconstruir sus vidas, están en su derecho.

Es sólo que me pregunto si esto no gesta en el niño y en el adolescente este resentimiento profundo y que después en la adultez se desborda, volviéndose seres iracundos, llenos de rabia y de ira contra el género femenino.

Estoy completamente segura que al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, le preocupa y ocupa el tema del asesinato de María Victoria. Les puedo asegurar que dará con el asesino, no porque políticamente le importe, sino porque humanamente le incumbe y le concierne. Y no descansará hasta hacer justicia.

De qué esperar del presidente de México ante esta situación: Ya lo sabemos. Nada, no podemos esperar nada.

No hará nada, porque en realidad poco le importa y afecta. Además su atención está enfocada en quienes lo atacan y en su consulta.

Ahorita no me lo distraigan con el asesinato de una niña de 6 años, porque es capaz de decir que es un golpeteo político y que la niña murió para desprestigiarlo.

¿Qué sí podemos hacer? Sugiero crear espacios en donde nuestros hijos tengan posibilidades de ayudar a otros, en sus colonias, iglesias, con su propia familia, a algún otro amigo.

Creo que el ayudar a otros hace que los pensamientos repetitivos de coraje y de ira sean enfocados en acciones buenas, que nos dan paz y nos hacen sentir mejores personas. Creo también en la importancia de revisar qué cosas ven nuestros hijos por redes sociales pero más allá de impedírselos es hablarlo con ellos.

A veces un niño o un adolescente todo lo que necesita escuchar es un “te amo, eres muy valioso para mí y quiero escucharte” que mil sesiones de terapia psicológica.

Espero y confío en que de este dolor por la pérdida de tantas mujeres y niñas, encontramos estrategias para entender y encaminar las emociones de los varones y de las mujeres, para que a su vez construyan hijos e hijas más inteligentes emocionalmente hablando.

PD: Si los aquí presentes que me leen, no han visto la película RED, en la plataforma de Disney, por favor veanla. (En mi siguiente columna haré un análisis de ella).

Claudia Santillana, psicóloga.