El segundo debate presidencial no dejó grandes sorpresas. Creo que ha quedado más que claro que Claudia Sheinbaum lleva la delantera. Aventaja en todo a sus competidores.

Claudia comunica mejor, tiene mejores propuestas y no solo eso, sino que maneja una estructura de campaña mucho mejor. También ha jugado bien sus cartas y ha sido puntual en las respuestas a las preguntas incisivas de Xóchitl Gálvez.

Alguien comentó y me parece que atinadamente, basta con ver 5 o 10 minutos del debate en “mute” primero para visualmente entender quien comunica mejor con la imagen y gestos. En ese sentido, Claudia se ve presidencial y segura, siempre en comando de la situación y eso le da un plus. Pero lo más importante es que encabeza absolutamente todas las encuestas.

Por su parte, creo que a Xóchitl Gálvez sus cercanos y asesores le dijeron que “este era su debate” porque jugó al no va más. Se vio agresiva e incisiva hasta el ridículo en contra de la candidata morenista. Las mediciones la colocan en una desventaja tal, que seguro pensó que debía “destruir” a Claudia en este ejercicio sí o sí, porque ya no tendría otra oportunidad. No fue así.

Creo que ahora sí, en el seno de la 4T pueden decir que “este arroz ya se coció”. Si esto fue lo mejor que Gálvez Ruiz pudo ofrecer, me parece que para el frente la derrota esta sentenciada.

El caso de Álvarez Máynez queda retratado. Creo que sin su jingle y el fosfo-fosfo queda como un candidato gris, con ocurrencias y un proyecto de campaña casi hueco. Movimiento Ciudadano crecerá, por su impacto mediático y su comunicación fresca y también por los errores y el desencanto que provoca el frente. Sin embargo, al naranja le falta propuesta y estructura sólida. Por ejemplo, el proyecto que tanto presumió de la presa ‘El cuchillo II´ en Nuevo León, no pudo haberse realizado sin el gobierno federal, que fue quien aportó la mayor parte del recurso, ejecutó la obra y la supervisión.

El debate al senado en Sinaloa

El primer debate de los candidatos en primera fórmula al Senado por Sinaloa ha dejado una opinión entre la gente. Más allá de la intención del voto. La impresión que causan los aspirantes a la Cámara Alta es lo que cuenta en estos momentos. Lo cierto es que el pueblo no quiere escuchar “pleitos y acusaciones”, los sinaloenses quieren conocer propuestas respecto de los temas que verdaderamente interesan a la sociedad.

Al día de hoy, número 60 de campaña para los que buscan un escaño federal, deberían saber que el electorado ya decidió por quien va cruzar su boleta el próximo 2 de junio. Lo de ayer ha sido un mero ejercicio que obliga al Instituto Nacional Electoral para dar paso a la contienda electoral.

Mi reconocimiento para todo el equipo del INE Sinaloa por hacer este primer debate posible, y mi agradecimiento por la invitación.

A continuación, lo que vimos de cada candidato:

Imelda Castro. La vimos hacer uso de su experiencia en el Senado, y administrando la ventaja que sabe que tiene en las encuestas. Tiene perfectamente asimilado el discurso del Plan C, y realizó un debate de manual. Sin estridencias y tampoco enganchándose a los ataques, presentó propuesta, argumentó y eso sí, tampoco desperdició el tiempo de recordarle a Paloma Sánchez el video en el que se ufana de ser “pluri”.

Fue blanco de ataques porque claramente la fórmula con Enrique Inzunza es la que aventaja todas las encuestas, y a menos de 40 días de la elección, los opositores tenían la oportunidad única de contrastarse. Sin embargo, han usado su tiempo solo para calumnias y mostrarse tal cual son…

Paloma Sánchez. No perdió intervención para atacar a Enrique Inzunza, compañero de fórmula de la morenista Imelda Castro, y ahora entendemos la insistencia de debatir con el originario de Batequitas. A la candidata del frente le urge la atención que pueda obtener de la fórmula que lidera las encuestas y quién es el rival a vencer. En el PAS seguramente acusaron de recibido el desmarque de la candidata al omitir a este instituto del llamamiento al voto.

Otra cosa, los señalamientos de la candidata del PRIAN carecen de sustento, pues se le olvida que esas víctimas desaparecidas que menciona, ocurrieron durante los gobiernos de los partidos que ella representa.

Y que decir de la seguridad sinaloense. El estado actualmente ocupa el 27 lugar en incidencia delictiva a nivel nacional.

Jesús Estrada Ferreiro. Se desmarcó también de la 4T. Poco y nada hay que decir, sinceramente esperaba más ocurrencias de esas que suele tener el candidato, aunque inició desestimando el ejercicio de debate, acabó puesto en su sitio por Fernanda Rivera. El ex alcalde no dio propuestas concretas, fue muy genérico y se sumó a echarle montón a la candidata morenista Imelda Castro, en reconocimiento de que era la rival a vencer.

Fernanda Rivera. Creo que hizo un gran debate. La de Los Mochis mostró crecimiento político, se sumó a la estrategia de Movimiento Ciudadano de dar y repartir, puso en su lugar a Estrada Ferreiro y al final tampoco desaprovechó para atacar a la fórmula morenista, lo que la hizo ver en el “mismo costal” de todos los opositores.

El proyecto de Rivera Romo definitivamente no es esta contienda, y seguro la seguiremos viendo en la vida pública. El 2 de junio sabremos la renta de MC en Sinaloa.

Jesús Valdés. El “Chuy” fue a hacer su debate. No atacó ni argumentó. Muy similar a Estrada Ferreiro pero como dije, sin los ataques. Realizó un debate muy neutral, apegado al guion del PVEM. Recordó su trayectoria e hizo algunas propuestas, incluso algunas que tienen más que ver con el poder ejecutivo.

Imelda Castro candidata de Morena

Fiesta afuera del INE Sinaloa.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx