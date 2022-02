Lo que AMLO quiso decir pero no dijo

Cuando el presidente dijo que ya estaba cansado, estoy segura que no quiso decir eso que dijo, pero la presión es mucha para él y su salida es, pues, digamos hacer drama. Ya lo intentó en días pasados llorando… manipulando sus emociones; puede manipular las de los demás y llorar es una estrategia que muchos presidentes han utilizado, emocionalmente conecta, reactiva emociones, vincula.

Pero, seamos honestos, el que haya llorado no le dio muchos puntos. Fue objeto de burlas y memes. Ahí no le salió.

Entonces recurrió a un segundo drama: El de “ya me canse, ya me les voy, no me detengan, déjenme ir”. Así fue su “ya no puedo más”. La verdad de las cosas es que también creo que se confundió en su discurso y quiso decir “el día que ya no pueda más me voy”, pero el inconsciente le ganó y dijo “ya no puedo más”. Y también fue su forma de sacar de nuevo su pañuelo blanco y pedirle a la gente/periodistas/oposición/enemigos que ya le paren a los ataques.

Nuevamente el presidente quiso generar lástima, cuando lo que necesitamos es que genere resultados. Es más fácil dar lástima, que dar resultados y por ahí y de nuevo quiso manipular las emociones de miles que le aman, le creen y le siguen.

Pero, se le olvida un detalle súper importante: Lo que él dice es visto en el mundo entero. Se le olvida que él es noticia mundial por ser el presidente de toda una nación. A él se le olvida eso y cree que su mensaje va dirigido al “pueblo bueno y avispado”.

Las repercusiones de que las máximas potencias mundiales le escuchen decir esto podrían ser delicadas sobre todo en medio de una guerra. ¿México se vuelve un país confiable para países extranjeros por alguna cosa con comentarios así?

Insisto en que el presidente no se deja asesorar. Por favor, si alguien me lee que lo conozca, ruéguenle que se deje hacerlo. Es urgente.

Necesitamos la imagen de un presidente fuerte. Debilitado no le sirve al pueblo ni al mundo ni siquiera le sirve a sus hijos para que los defienda.

El presidente está cansado. Nosotros también.

Es cuánto...