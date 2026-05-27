La prevención del delito es fundamental -en el siglo XXI-, a través de la elaboración e implementación de políticas públicas enfocadas en atender las causas que llevan a las personas a presentar conductas criminógenas.

Aunque las autoridades quieran acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 es imposible, porque no basta con las buenas intenciones de las y los gobernantes, ya que las violaciones a los derechos humanos continúan de forma persistente a nivel mundial. Llevan 77 años violando derechos humanos.

Las distinciones marcadas entre niñas y niños, mujeres y hombres, por un sistema patriarcal arraigado desde la raíz al paso de la historia de la humanidad es sumamente preocupante, porque la violencia de género y la desigualdad social persisten. Mujeres en el poder forman parte de ese patriarcado.

A los especialistas en criminología -conscientes y preocupados- de las problemáticas que se viven a nivel mundial, el saber de la historia y de la ciencia los hace objetivos sobre el trabajo que debe realizarse en México y en el mundo en la prevención de conductas criminógenas.

El respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es imprescindible. Las autoridades tienen la responsabilidad de velar por el interés de la niñez, continuar con la elaboración de políticas públicas con enfoque transversal.

Las y los gobernantes tienen que reconocer sus desaciertos que los lleva a retroceder en el bien común de sus países, y cambiar las estrategias que los ayuden a trabajar en la prevención de los delitos.

Se creen sabedores de la verdad absoluta que su prepotencia no los deja reconocer sus errores que afectan a sus gobernados reflejados en feminicidios, desapariciones, -en México más de 130 mil desaparecidos-, agresiones sexuales, pederastia, esclavitud de la época contemporánea, trata de personas, colusión y corrupción.

Décadas de abuso de autoridad; represión política; desapariciones forzadas; tortura; impunidad; desigualdad; violencia institucional; injusticia social; falta de acceso real a la justicia. PRI, PRD, PAN, PVEM, Morena, MC, PT…

La historia nos recuerda la Matanza de Tlatelolco, la llamada “Guerra Sucia” en México, casos de desaparición, las muertes de los menores en la guardería ABC, nos faltan 43 estudiantes.

Debanhi, Michelle, Susana, Blanca, Ivet, víctimas del feminicidio. Madres buscadoras asesinadas por querer encontrar a sus hijas o hijos. Sí, en México llevan 77 años violando derechos humanos. Diciembre de 1948 fue emitida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento vulnerado por el derramamiento de sangre.