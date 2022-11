No recordaba que tenía a Latinus en mi Instagram y ahora que lo abrí me salió un corto de la entrevista que le hizo Carlos Loret a Lilly Téllez . En el corte Loret le pregunta a Lilly sobre si metería al presidente López Obrador a la cárcel a lo que contestó positivamente que sí, que lo metería a la cárcel por diversas razones.

La primera, las muertes que se han tenido en el país durante su mandato. Las que tienen que ver con violencia e inseguridad y las que tienen que ver con el sistema de salud. La última, el tener al país en crisis y con pobreza.

Analicemos brevemente lo que está exponiendo la auto proclamada candidata.

Las muertes por violencia tienen años de existir en México y desgraciadamente no se ha podido hacer algo contundente contra ellas. Nuestro país se ha convertido desde hace muchos años en un país que no da oportunidades a los que menos tienen. Es complicado salir de un círculo de violencia cuando hay tanta necesidad. Y esto no viene de estos tres años, tiene mucho más. La inequidad en los sueldos, en los beneficios y en los derechos que tienen los trabajadores ha hecho que muchos busquen una manera donde “si se puede” salir de jodidos aunque sea ilegal. No se puede culpar al actual gobierno de que la gente busque la única salida, el único ingreso en cosas tan ilegales como el crimen organizado. Y no es porque sea más fácil es más porque no hay igualdad de oportunidades.

Las muertes que tienen que ver con la salud. En un país donde la gente muere por enfermedades relacionadas al sobrepeso, es complicado buscar una estrategia que pueda ayudar a que las muertes por una enfermedad que no se conoce se reduzcan. Las muertes que hubo en México tienen que ver con un mal manejo pero respecto a lo débil que estaba el sistema de salud anterior que no sirvió para la contención. Recuerdo al principio de la pandemia que se pensaba que se iban a tardar cinco años en vacunar a todos los mexicanos. Creo que México llevo lo de la vacunación muy bien y no se vacunó el que no quiso.

El país está en una crisis que merece cárcel. Complicado. Salir después de pandemia, que afecto a todos los países del mundo y pedir que México sea el único país con indicadores sobresalientes se me hace un sinsentido. Se ha podido mantener la paridad peso-dólar por el buen manejo de las reservas, y también porque en la economía mundial ha ayudado a que exista algo cercano a un súper peso.

Ya López Obrador había dicho que metería a los expresidentes a la cárcel y no ha pasado nada. Samuel García prometió la “cabeza” del Bronco y eso se convirtió en un show mediático que no dio para más. Imagine un universo alternativo donde Téllez gane la presidencia y meta a AMLO a la cárcel, ¿No sabrá que eso solo lo convertirá en un mártir y que eso solo le dará más poder a el movimiento o partido que ahora encabeza? Ya las criticas han hecho que López Obrador crezca, más críticas harán que crezca aún más.

En la oposición hay muchos candidatos mejores que Lilly Téllez, con un mejor manejo político y sobre todo con una inteligencia emocional más balanceada. Si la estrategia de la senadora por el PAN , ex de Morena, es atacar a AMLO para ganar, le adelanto que es la crónica de una derrota anunciada.

Solo con 20 o 30 segundos de exposición en redes sociales se ve que la estrategia solo es destruir lo que hizo el gobierno actual, creo que tiene nulas posibilidad de ganar. Si los de la oposición la tienen considerada como candidata, creo que le están pavimentando el camino a la candidata o candidato de la 4T. ¿Usted que piensa?