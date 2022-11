La política en México y en el mundo tiene que ver con los lujos y las marcas. La verdad, ellos pueden usar su dinero como quieran. Que si consiguen boletos o que si los invitan o lo que sea, es parte de su vida privada y no tendría que ser algo por lo cual sean juzgados.

Es ahí donde estamos bastante confundidos. El caso más reciente son las compras del diputado Gerardo Fernández Noroña en City Market. ¿En serio vamos a juzgar a una persona porque hace su despensa en tal o cual supermercado? Me parece tonto y hasta un poco descabellado hacer ese tipo de juicios.

Exigir una disciplina franciscana sin practicarla es formar un juicio sin tener las bases para hacerlo, menos en México.

Muchas de las personas que exigen este tipo de comportamientos son los que se quejan de que se ha aumentado el salario mínimo. Son los empresarios que llegan a ganar más de 20 veces que el empleado que sigue en el organigrama.

A los políticos hay que exigirles en la tribuna, en las cámaras y en los lugares donde si tienen que hacer su trabajo de representarlos. Ahí si exijamos con fuerza.

El nivel de ridiculez de encontrarse a un diputado en el súper y decirle que porque no compra en el mercado es enorme. Imagino que la persona que le reclamo a Fernández Noroña también haría lo mismo si se encuentra a otro diputado o senador.

En mis primeros años de trabajo, viajaba mucho de Monterrey a CDMX y en ocasiones me tocaba viajar con diputados federales y senadores de Nuevo León. Solamente el gasto en las marcas de los equipajes de mano que llevaban los funcionarios públicos no correspondía con el sueldo de un servidor público. Súmele que era una época donde no había tantas tiendas de lujo en Monterrey, pues más sospecha que ese dinero venia de otro lado.

Acusar a un político que parece de izquierda por comprar en un supermercado fifi es una manera de hacer la polarización que existe en el país más grande.

Si usted quiere ver a franciscanos, vaya a los seminarios y a las iglesias donde ellos le puedan explicar en qué consiste esa disciplina. Créame que no solo es ser humilde, va más allá de eso.

Galimatías

En la F1 hubo otros personajes políticos que no fueron tan exhibidos como Fernández Noroña. ¿A esos si les alcanza?