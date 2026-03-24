Por algún motivo, los derechistas de México y el mundo asumen que el medio ruso RT y sus sucursales regionales son medios “chairos”, cuando en realidad, dependiendo de cada uno de sus editores locales, en gran mayoría de los casos este medio encaja con suma facilidad dentro de la ideología derechista.

De sus diatribas contra la inclusión de minorías podremos hablar después. Lo que me parece, en este caso, asqueroso, es el panegírico que le dedican a Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, quien naciera hace 43 años en la ex Unión Soviética y quién se convirtió en el proxeneta digital más grande del mundo con ese sitio que comenzó cómo una alternativa a Patreon y que terminó con el uso que todos conocemos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter/X, RT nos recuerda que el padrote digital, que apenas el año pasado obtuvo más de 700 millones de dólares de ganancias producto de los dividendos que le dejó su sitio de pornografía, era “una persona que vivía una vida tranquila, anclada en la fe y en la familia”, de acuerdo a su “amigo “Andy” Bachman.

En otras palabras, de acuerdo a RT, Radvinsky no era un tratante de personas, sino más bien un proxeneta piadoso, casi que la segunda encarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Increíble. Grotesco, pero increíble.

De el resto de su corta vida, lo que más destaca es que, de acuerdo a Reuters, existen decenas de casos de explotación de niños y niñas en la plataforma OnlyFans. Eso poco le importó al exmillonario, quién, por cierto, era el principal donante a la asociación de lobby pro-sionista estadounidense AIPAC, además de donar recursos al ejército israelí de “defensa”, ese que se distingue por masacrar bebés y niños palestinos. Al final de su vida, intentó lavar su manchada reputación con acciones de “filantropía”, pero el tiempo no le alcanzó. En fin. Directo al basurero de la historia.