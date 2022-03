Andrés Manuel, ¿no vas a condenar la inmoralidad de los diputados de izquierda?

Presidente López Obrador:

Es absolutamente indecente crear, en este momento, el Grupo de Amistad México-Rusia. Es, también, una estupidez gigantesca.

¿Se trata de apoyar a un genocida como Vladímir Putin? ¿Eso quiere la izquierda mexicana representada por legisladores de Morena y el PT?

Como presidente de México, Andrés Manuel, debes condenar a tan miserables diputados.

Porque, lo sabes —eres un hombre brillante y extraordinariamente informado—, no es mentira que el ejército de Putin bombardeó en Ucrania una maternidad y un hospital infantil, entre muchísimas otras atrocidades que han cometido los invasores.

Eso es verdad, no se discuta más. El dictador ruso, enloquecido, ha rebasado todos los límites y debe ser repudiado, y juzgado, como lo que es: un criminal de guerra.

¿Había alguna razón que justificar la invasión a Ucrania? Por supuesto que no.

Putin ha hablado de neonazis en la sociedad ucraniana, cuando el único neonazi es él, lamentable imitador de déspotas con inmenso poder, como Hitler y Stalin, que en el pasado encabezaron espantosas campañas de exterminio de poblaciones enteras.

El Grupo de Amistad México-Rusia lamentablemente lo único que pretende es apoyar a un asesino que, en su vesania, amenaza a Europa, que es la cuna de los grandes valores de la cultura occidental, a saber: la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la libertad de culto, el imperio de la ley, la libertad de expresión…, valores todos que tú, presidente López Obrador, has defendido toda tu vida.

Vladímir Putin está poniendo en riesgo lo mejor de nuestra cultura, de ahí que ninguna nación democrática lo apoye.

No es ético ni siquiera permanecer neutral ante lo que ha hecho, en Ucrania, el ejército ruso. Hasta Suiza —país paradigma de neutralidad en los grandes conflictos— ha aplicado sanciones a Rusia.

¿Tiene sentido que la izquierda mexicana, dominante en el poder legislativo, pretenda ubicar a nuestra nación en el lado equivocado de la historia?

Putin está condenado al basurero histórico porque es un criminal y, también, porque evidentemente va a perder; de hecho, está perdiendo.

El pueblo de Ucrania está dando lecciones de integridad, de valentía, de inteligencia en el combate, de estrategia para resistir los ataques de un enemigo poderosísimo.

¿Qué gana México apoyando al genocida que, sin duda, está muy lejos de lograr sus objetivos?

Andrés Manuel, tienes que condenar a esos diputados mezquinos que están actuando contra la más elemental moralidad.

Debes hacerlo, presidente, porque siempre te has conducido con rectitud, y no puedes ahora, por razones políticas, ir contra la ética en la que te has formado y que invariablemente ha inspirado tus acciones.

Querido presidente López Obrador, supongo que ves la ingenuidad de un grupo de comentócratas tan equivocados: los que ven en el anticomunista Putin a un continuador de la obra de Lenin.

Quienes en la izquierda mexicana piensan semejante barbaridad, lo hacen, sin duda, por odio a los poderes estadounidenses.

Por mil razones se justifica despreciar al establishment de Estados Unidos, pero el genocida Putin no está atacando el Pentágono o el Capitolio, sino maternidades y hospitales infantiles en una nación, Ucrania, cuyo único pecado es el de querer integrarse a la civilizada Europa.