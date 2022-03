¿Por qué tanto “hate” al AIFA?

He visto y leído demasiado odio hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Que si es una central de autobuses; que no es como el NAIM; que no soluciona el problema aéreo de la CDMX; que está muy lejos; que no hay vías para llegar; entre muchas otras.

Hay algo que es claro: hace muchísimos años, muchísimos, que no se inauguraba un aeropuerto en la Ciudad de México. Lo que hoy conocemos como Terminal 1 la inauguró el presidente Miguel Alemán por allá de 1952. Hubo una ampliación al aeropuerto en 1988 y esa la hizo Carlos Salinas, y la Terminal 2 la inauguró Felipe Calderón en el 2008, aunque empezó a funcionar en el 2007.

Es un hecho conciso que ningún presidente ha inaugurado un aeropuerto que le de servicio a la Ciudad de México en 70 años, donde la población ha aumentado varías veces su tamaño. Desde el sexenio de Vicente Fox se ha buscado hacer un aeropuerto, empezó Peña Nieto con el NAIM pero el que realmente concretó algo fue López Obrador, y lo hizo en menos de 3 años en el poder.

Entendemos que claramente no soluciona el problema de trafico aéreo de la CDMX. Esa es una tarea titánica y que llevará algunos años y tal vez varios aeropuertos. Lo que sí puede hacer el AIFA es alivianar un poco la carga al AICM sin tener que ser el aeropuerto principal de la CDMX, al menos no en el corto y mediano plazo.

Estos días todos nos convertimos en expertos en aeronáutica, arquitectura e inauguraciones, ademas de ser expertos en logística entre muchas otras cosas. A muchos no les gustó el aeropuerto porque el NAIM sí había ganado un premio de arquitectura, Obama ganó el Nobel de la Paz haciendo guerras, como que da un poco igual eso. A otros no les gustó la inauguración porque había señoras vendiendo tlayudas, a esa inauguración fueron los verdaderos fifís de México como Emilio Azcárraga o Carlos Slim, y no escuché que alguno dijera “que naco todo”. Slim hasta elogió el diseño del aeropuerto.

Me toco ver una imagen “jala likes” del hijo de Pedro Ferriz de Con, donde pone una foto de unas personas con su “lonche” misma que tiene en el internet desde el 2019 y es de una manifestación de Movimiento Ciudadano. Puras ganas de generar polémica donde no la hay y no debe de haber porque el aeropuerto está inaugurado.

Hay otros que dicen, que porqué no empezó con más vuelos. En verdad, no creo que ningún aeropuerto nuevo empiece con todo el trafico en su primer día, es más, en sus primeros meses de operación.

También se quejan porque es complicado llegar, las obras para llegar al AIFA irán convirtiéndose en realidad en el corto plazo.

¿Operará alguna vez el NAIM? Puede ser que algún gobierno opositor del régimen actual lo reviva y lo tome como bandera para decir que ellos continúan los grandes proyectos, así igualito que lo que hizo AMLO con la construcción y puesta en operación del AIFA.

No creo que a ningún sucesor de AMLO se le ocurra cerrar el AIFA solo por ser un proyecto insignia de López Obrador. Así como a ninguno se le ocurriría cerrar los segundos pisos de la CDMX.

El AIFA ya está en operaciones, habrá que ver cómo funciona y si realmente es algo que puede ayudar al trafico aéreo de la CDMX. A la CDMX le hacía falta un nuevo aeropuerto desde hace 20 años, ahora hubo alguien que por fin hizo uno nuevo, esperemos a ver resultados para realmente evaluarlo, ¿no cree?