La Coca-Cola, en todas sus presentaciones, presentará aumentos en nuestro país como respuesta al alza de precios en materias primas que se está dando a nivel mundial.

Sí, la Coca-Cola no aguantó más y subió los precios en todos sus productos. Tal vez no lo hizo de manera significativa, pero sí hubo un aumento. En las presentaciones mas populares, aumento en promedio un peso, si pagaba 12 ahora pagará 13 y así para cada producto. No conozco los precios de los productos de manera unitaria pues no los consumo tanto en esas presentaciones.

El gran volumen de venta de las refresqueras se da en la venta unitaria. En esa venta el precio tiene más elasticidad, es decir, aguanta más las subidas de precio pues en el total de la cuenta de compra ese peso no vale mas que las ganas de tomarse “una coquita bien helada”.

Una de los mayores embotelladores de refresco, FEMSA, anunció este aumento de precios. Como sabemos, FEMSA no se unió al pacto contra la inflación que propuso el presidente López Obrador por lo que no puede ser visto como desleal este aumento. Es mas, creo que las industrias que sí se unieron no están respetando a cabalidad el acuerdo y han presentado algunos aumentillos para poder sobrevivir.

No podemos cargarle la mano del aumento en la Coca Cola solo a la gente de FEMSA, en el país hay mas embotelladoras de Coca Cola que no son FEMSA y que también subirán los precios de sus productos.

En México, de manera extraoficial, el refresco es parte de la canasta básica y este aumento representará un posible des balance de la economía de los que menos tienen. Aunque esto pase no veo que la demanda del refresco vaya a tener una baja que pudiera ser significativa. Al ser un producto que todos compran, el aumento de precio lo apechugará el consumidor sin cambiarse de marca o dejar de comprar el producto. Es mas, creo que si el aumento promedio de los bebidas de Coca Cola no pasa de 5 pesos, no habría cambio en la demanda, así de elástico es el precio de la Coca Cola.

Con este aumento, los números de la inflación aumentaran y en un producto que se compra en grandes volúmenes seguramente representara un porcentaje interesante de los números de inflación del país.

No se puede ser solidario cuando los números no dan.

Embotelladoras, sean solidarias en el consumo de agua en NL

En lo que sí se debería de ser solidario es en el consumo de agua. Mis paisanos regios andan sufriendo con los cortes de agua que tal vez no sería así si las embotelladoras regias le cerraran más al agua. Arca Continental , la embotelladora que surte la demanda de Monterrey y su área metropolitana tiene un plan interesante de manejo de agua en Chihuahua, habría que ver si tiene un programa similar en Monterrey. Si lo tienen, es momento de cacarearlo, si no lo tienen, es momento de desarrollarlo.

Gobernantes de NL ciérrenle el agua a los que la embotellan para que llegue a los hogares de los que la necesitan. Falta ver mucha solidaridad en cuestión del agua. Tanto que ya empezaron las protestas por la falta del vital liquido. Ayer llovió, pero no es suficiente para llenar las presas y cumplir con la demanda de la población. Esperemos que sigan ajustando las industrias para ceder el agua a las personas que más lo necesitan. La demanda del agua es mucho menos elástica que los precios de la Coca Cola, téngalo por seguro.