El domingo pasado, la comunidad defensora del INE antes IFE, demostró o que todos somos huevones o que mágicamente desde el domingo las manifestaciones son para gente que sí trabaja.

La máxima de “Sí vale , no vale” empieza a funcionar. Las manifestaciones que hace la derecha son honestas y validas. En estas marchas no hay acarreados, ni premios, ni tortas, gratificaciones. Pues déjeme decirle que no es cierto.

Me enteré que en Monterrey, específicamente en el municipio más “fifi” del estado, se ofrecía servicio de transporte para llegar a la marcha pues es complicado estacionarse en el centro de Monterrey y las redes de transporte público de la zona metropolitana son malísimas, además de ser insuficientes. Si en Monterrey hubo acarreados, en la CDMX de seguro hubo muchísimos mas. Si fueron todas las personas que dicen que los medios que fueron, seguramente muchos fueron en transporte organizado por privados y muchos por partidos políticos.

Leo un twit de Manuel Díaz, columnista de SDPnoticias y empresario:

“‘Una “marcha’ organizada desde el poder y encabezada por el ‘presidente’ con los recursos del aparato de estado… ¡NO ES MARCHA DEL PUEBLO! Es un desfile de cuadros pagados para adular el ego del magalomano. Así, en lugar de trabajara por conciliarnos, busca dividirnos más”.

Estimado Manuel, como comenté al principio del artículo, a mí me parece un “sí vale, no vale”. Sería un poco inocente pensar que las marchas del domingo se dieron espontáneamente y sin presupuesto. Los partidos políticos de oposición le invirtieron a la marcha y el dinero que le pusieron a la marcha viene de la misma bolsa de la que viene la marcha del domingo 27. Muchas de las personas que van a la manifestación del 27 de noviembre, sí llegan en transporte público, y como los del domingo 13, muchos van por convicción propia.

Existen en el país los AMLOvers y seguramente tienen más pasión por el presidente que lo que pudieran tener los defensores del INE en la marcha del 13. ¿Por qué descalificar la marcha de la gente que es ProAMLO y glorificar la marcha que supone va en la defensa del INE?

Lo que sí les puedo asegurar es que en la marcha que organizó el presidente todos saben que van en apoyo de López Obrador. En la marcha de defensa al INE, una gran cantidad de personas no sabían de qué se trataba el evento.

Lo mas curioso de estos eventos es que empezarán a presumir sobre quien hizo la marcha más grande y sobre quien tuvo más poder de convocatoria. En ocasiones los mandos políticos se fijan mas en cosas irrelevantes como quien lleva más gente a un evento cómo estas marchas en lugar de ponerse a trabajar por el país y todas las carencias que tenemos en lo público y en lo privado.

La marcha del 13 sí vale, la del 27 también valdrá. Lo que se tendría que medir son los resultados de estas marchas y qué beneficio tendrán para México.