Mi madre, que en paz descanse, siempre me decía que tenía que andarme con mucho cuidado en la vida fijándome muy bien en la gente con la que me rodeaba.

Para ella era muy importante que yo entendiera lo necesario que era detenerme a ver con quién me llevaba en el colegio, quiénes eran mis amigos cercanos, los más importantes, los más allegados. A los que les depositaba toda mi confianza y mi amistad, he incluso todo mi cariño.

Esas cosas no las vas entendiendo ni comprendiendo sino hasta que pasan los años y entonces descubres que por lo general siempre eliges estar en tu vida con personas que son muy parecidas a ti. Es de manera inconsciente. Atraes lo que eres.

Pero también a veces te puedes rodear de gente que no debería de ser, porque tu autoestima puede estar tan tocada y mermada que entonces te puedes terminar rodeando de gente que solo te hará daño, te traicionará, te tendrá envidia y en realidad no te querrá, pero tú creerás en tu inconsciencia y desde tu inocencia y estarás convencida con total seguridad que esas personas te quieren y que sólo quieren tu bienestar.

Bueno, todo este análisis personalísimo fue para llegar a un punto: ¿Las candidatas a la presidencia de qué clase de gente están rodeadas?

Perdón que me salte mencionar al guapísimo de Máynez, pero sinceramente no me interesa ni comentar nada acerca de él.

Luego entonces, regresando al tema de las dos candidatas presidenciables: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ¿ya descubrieron de quién o de quienes se rodean?

Por ejemplo:

Claudia Sheinbaum desde mi punto de vista no se rodea de nadie con quien yo pueda simpatizar. De hecho se rodea de gente que no me parece que sean buenas personas sino personas que están junto a ella por interés, o bien para prácticamente golpear política y casi físicamente a quien ataque a Claudia.

Citlalli Hernández es una de ellas. Una mujer que Claudia ha colocado muy junto a ella, pero que es una mujer que siempre da declaraciones muy desafortunadas, una mujer muy agresiva y que ahora se sabe ni siquiera se presenta a trabajar al Senado, pero pasa lista, para que no deje de llegar su quincena.

¿Qué le aporta a Claudia una personalidad como la de Citlalli? Me dicen algunas personas que la conocen que es una buena persona. A mí no me transmite que lo sea. Y quizá esa sea su función. O su objetivo

Luego está casi obscenamente encima de ella el guapísimo Mario Delgado. Yo sé que él es el coordinador de Morena, pero ¿le suma puntos a Claudia que siempre esté este hombre casi encima de ella? Perdón, pero yo creo que nadie simpatiza con él. ¿En qué le abona tenerlo junto a ella?

Ya ni hablemos de Noroña.

Y luego ahora ha preferido tener a Ana María Lomelí que tampoco ha caído muy bien. A pesar de su trayectoria como periodista y comunicadora, el que Claudia le haya dado el puesto de “enlace empresarial” pues no se entiende del todo. ¿Porqué Claudia tendría que tener a alguien que haga esa función, pudiéndolo hacer ella misma? No me cuadra.

Y luego pues entre la porra de Claudia Sheinbaum se encuentra Patricia Armendáriz, que no termina de conectar con la gente, la gente no termina por convencerse de lo que dice y es una persona que recibe muchísimo “hate” (odio, pues), leo a Paty Armendáriz en X de quien sí puedo hablar porque la conozco y es un muy buen ser humano, pero se desbarata en aventarle porras a Claudia últimamente por esa red con no muy favorecedores comentarios.

Total que por más que le pienso no hay un solo personaje en el círculo cercano de Claudia Sheinbaum que realmente me agrade.

Marcelo Ebrard por ejemplo era alguien que diríamos tiene una imagen distinta digamos, pero cuando titubeo en seguir los pasos de Claudia y ahora finalmente decide que siempre sí la apoya, ya no tiene crédito alguno ni credibilidad alguna. Al menos no para mí.

En el caso de Xóchitl Gálvez, no se queda atrás.

Principalmente que mientras esté rodeada de Alejandro Moreno y Marko Cortés ya empezamos mal. Estas dos personas jamás le traerán alguna aportación positiva a su campaña política y mucho menos en su probable triunfo a la presidencia, son dos personas que solo están ahí por vulgares ambiciosos. Se les nota el hambre de poder. No es porque sean feministas y apoyen a Xóchitl. Están ahí para ver qué le sacan a Xóchitl.

El problema es que ella nomás ya no sabe cómo quitárselos de encima.

Santiago Creel es un hombre que me parece de lo poco rescatable del PAN, pero nomás no le puso más ganas como vocero de Xóchitl. Se le notó y hasta el momento muy desdibujado, sin ánimo, como que ya le da igual todo.

Josefina Vázquez Mota es una mujer que estuvo cerca de caer bien pero no lo logró y la gente tiene dudas respecto a ella y a su proceder durante su candidatura para presidenta. Se le supieron por ahí un par de cosas y México tiene memoria. No creo sea un personaje que le abone en nada a Xóchitl pero ella la quiso cerca.

¿El priista Rubén Moreira? Sin palabras.

Carolina Viggiano será la coordinadora ejecutiva en el equipo de campaña de Xóchitl, priista también, esposa de Moreira, de buena fuente de que es una mujer muy complicada y difícil por no decir que tiene tintes obscuros en su carrera política. No creo sea una buena compañía para Xóchitl.

En fin, que yo no sé si todavía estén a tiempo ambas candidatura de recapitular y reformular sus alianzas o ya es demasiado tarde, pero creo que en verdad ellas deberían de seguir el consejo de mi madre:

“Dime con quién te juntas y te diré cómo eres”

Es cuanto