¿O son las mismas que las de Carlitos Rivera? Vaya es que ¿yo no recuerdo que se le haya gritado a un político como si fuera rock star? Primero: me dirán que no soy feminista, que porque estoy juzgando a las fans de Morena , pero a ver, lo que pasó ayer con el gobernador Enrique Alfaro, que yo recuerde no ha tenido precedentes. Digo, sí le gritaban su grupo de fans a Enrique Peña Nieto por coqueto o por guapo, pero ¿esto?.

La cosa es que la nota no son los gritos de las fans de Clau… La cosa es que la nota fue que ellos salvaron a Alfaro de la tragedia y el desprestigio ante tales gritos.

Y es que verlos a ambos juntos, defendiendo al gobernador, me recordó a mis padres que con no mucho amor me regañaban en mi adolescencia por llegar tarde a casa… Ahí estaban ayer Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel regañando al pueblo nuevo por andar de revoltosos. Ese pueblo que todos los días ha recibido la instrucción “inconsciente” desde Palacio Nacional de ser aguerridos, combatientes… Bueno, de ser esas fieras o “El tigre suelto” que lo defenderían siempre… Pues el Tigre sí… Anda suelto y mucho, tanto que un gobernador… No pudo controlar los gritos en su contra.

Y es que leo a otros que dicen que “lo mismo sucedió en Querétaro con Mauricio Kuri” y yo que vivo aquí les puedo decir que sí, pero no.

Es decir: Mauricio Kuri , completamente consciente de que soltarían también acá al tigre, con toda la calma soportó los gritos de las fans de Morena así como en un concierto de Chayanne, y hasta se le veía en el rostro que era algo que era muy esperable que sucediera en este estado que es donde menos se le quiere a Morena y todo lo que tenga que ver con ese partido.

Luego entonces sí, hubieron abucheos contra Kuri pero no habían fans de AMLO, luego entonces insisto otra vez, Claudia Sheinbaum y López Obrador como padres y madres de todos, regañaron al pueblo por sus abucheos. Aquí no hubo porra para Morena, insisto por lo que la tuvieron un poco más difícil.

Pero ver las imágenes de Alfaro haciéndole ojitos pizpiretos estilo Luis Mi, a la audiencia como para callarla y que otra vez Claudia saliera a regañar a los que se le salen del guacal pero luego atrás López Obrador obstruyendo su labor y metiéndose como el “Oh gran Líder” a callar el abucheo es simplemente histórico.

No sé cómo le harán para callar a muchos que seguramente irán al Zócalo el 15 de septiembre y que buscan más que paternidades, buenas gobernanzas, ¿habrán regalos también? Porque es que también ver ayer a Beatriz Müller parada queriendo calmar a las fieras sueltas con sus manitas así como mi sacrosanta madre que en gloria esté cuando me portaba mal, pues fue un momento épico.

Y es que Mauricio Kuri, a diferencia de Alfaro, nunca le ha “cantado bronca” a nadie que tenga que ver con Obrador.

Pero Alfaro sí… Y por eso el abucheo de ayer fue igualmente histórico.

¿Nos van a andar regañando estado por estado al que vaya este dueto épico también?

O lograrán tener mayor control de sus audiencias o compraran más porra…

Todo es posible…

Ya todo, es posible.

Es cuánto.