Las alianzas partidistas en lugar de disminuir las posibilidades de una victoria de Morena en realidad las aumentan. Los resultados de la mayoría de las elecciones han dado como ganador al partido en el poder y las fuerzas políticas unidas de los demás partidos no han tenido la capacidad de derrotar a Morena

Imagino que los lideres del PRI y del PAN de hueso colorado han de estar implorando que los partidos continúen separados porque los ideales de los partidos que compiten en las elecciones solo tienen una cosa en común: Ganarle a Morena.

En el hipotético caso que ganará la alianza, ¿Cómo serían las decisiones que pudiera tomar el eventual candidato de esta? Imagino a un candidato cargado hacia su partido de origen buscando sentar las bases para que el siguiente periodo electoral su partido base pudiera ganar las elecciones.

Alejandro “Alito” Moreno reconoció que es necesaria una coalición con el PAN y el PRD para el 2024. En el evento “Diálogos por México”, aseguro que su presidencia continua promoviendo una alianza con la intención de poner fin a lo que él llama “el peor gobierno de todos los tiempos”. Dijo que en el proyecto del PRI caben todos, no solo el PAN y el PRD, sino también MC.

Con todo lo que dijo “Alito” en el evento del PRI entiendo que la gente del revolucionario institucional supone que el candidato elegido saldrá de su partido. De esa manera, seguramente, toda la comunidad PRIista estará de acuerdo en la alianza. Si el candidato de la Alianza no fuera del PRI, definitivamente los PRIistas de toda la vida no apoyarían al candidato aunque lleve los colores del partido.

Y así como los PRIistas piensan que el candidato debe de ser PRIista , seguramente los integrantes de los otros partidos piensan igual.

Con las declaraciones del presidente del PRI, al parecer ya se acabó el breve noviazgo con Morena. El PRIMOR fue una pequeña llamarada que no llego a ser una buena fogata. Con esto, los partidos de oposición podrán estar tranquilos de que el “legendario” PRI no se unirá con el ahora poderoso Morena y ahora si ver la posibilidad de una eventual victoria bastante lejana.

¿Revivirá la alianza PRI-PAN-PRD? No es imposible, es más, lo veo bastante posible. Lo que tienen que entender los partidos es que las sumas de las preferencias sobre cada partido de forma individual no da como total la suma de la Alianza. Por lo que hemos visto, los partidos en Alianza si suman más votos que cualquiera en individual pero no dan el total de todos los votos por separado. La Alianza debería llamar a los demás a votar por ellos pero la diferencia de pensamiento de cada uno de los partidos hacen que muchos de la base dura no voten por la unión de los tres, haciendo que no puedan competir contra el partido en el poder.

¿Qué candidato de unidad podría convencer a toda la oposición para votar por él o ella? ¿Realmente existe una unidad o alguno de estos partidos se une a este grupo para no perder su registro y así seguir obteniendo recursos cada elección?

Si usted es PRIista, PANista, PRDista o Emecista de hueso colorado, ¿Votaría por alguien que no fuera de su partido solo por derrotar a Morena?

Estas son las preguntas que deberían de hacerse los dirigentes de los partidos al momento de elegir a los candidatos. El trabajo de convencer a sus simpatizantes tiene que ser muy bueno para que la alianza sume y no sea una resta de votos en la totalidad.

¿Usted que piensa?