“Cada quien sus prioridades”. DICHO

“Con azúcar y miel, hasta los caracoles saben bien.” REFRÁN

No hay democracia en las colmenas. La abeja reina nace y todos saben que deben seguir sus indicaciones al pie de la letra. Cuando esta ya no sirve por vieja, por enferma o porque simplemente no resultó la mejor, se le sustituye. Las abejas saben que dejar continuar a la reina enferma es sinónimo de matar a toda la colmena.

Tampoco hay democracia en la forma en que estas polinizan las flores y las plantas. Conocen qué deben hacer y de manera cotidiana cumplen. En el proceso, el 80% de todos los productos que consumimos para alimentarnos se originan gracias a su intervención. Estos himenópteros polinizan pepinos, melón, sandías, calabazas, cítricos, fresas, mangos, manzanas y hasta los aguacates.

Sin ocurrencias, las abejas producen uno de los alimentos más completos y, hasta ahora, el único que nunca se echa a perder. ¿Cómo ven que la miel encontrada enterrada en las pirámides de Egipto, después de recalentada, ha resultado de perfecta consistencia y sabor?

Algo podrían aprenderle los políticos actuales a las abejas. Ser trabajadoras, por ejemplo, y ordenadas, y leales, y cumplir con sus responsabilidades. Las abejas no usurpan las actividades de otros insectos ni se inventan tareas para las cuales no dan el ancho y sus funciones no pueden ser suplantadas por las de otros bichos.

Mala idea que ahora el chocolate, los frijoles y ¡la miel! sean del Bienestar (MR).

Para mí que este proyecto gubernamental ya suena a cotorreo. ¿Claudia Sheinbaum es presidenta de la 15ª economía más importante del orbe o regenta de una tienda de abarrotes? Lo pregunto en serio porque lo que hace con esto NO es crear las oportunidades necesarias para que los agricultores, productores, vendedores y todos los involucrados en la cadena productiva realice de manera correcta su trabajo y sin la distorsión de la intromisión del gobierno o del crimen organizado. La jefa del Ejecutivo federal prefirió hacer un promocional chafa de la Miel Bienestar que ir a Roma o sentarse a conversar con Trump, o con Macron, o con Zelenski…

Esta iniciativa —como mucho de la 4t— huele a distractor, a guasa absoluta. La presidenta y su equipo deberían estar comprometidos y funcionando para solucionar problemas complejos y terribles por los que atraviesa México y no bajarse al nivel de vendedora de pomos de miel (encima amenazándonos con que vendrán más alimentos bajo el título de “Bienestar”). ¡Qué espanto!

La apicultura da en México trabajo a casi 50 mil personas. Nuestro país ocupa el 8º lugar de producción de miel a nivel mundial y somos una de las naciones que menos consume miel; casi 200 gramos por persona… Por ello, más de la mitad de lo producido en México es exportable.

Nuestros principales compradores se encuentran en Alemania (consumo per cápita por año: de casi dos kilos) y de cada 10 kilos comercializados siete u ocho son de origen mexicano.

Lo que requiere la industria apícola son mayores campos para las abejas, apoyos a los apicultores y apoyos para la exportación. No COMPETENCIA DESLEAL ni que se utilice miel de mala calidad (o adulterada con glucosas, fructuosas, jarabe de maíz, de soya o azúcares), o miel no madurada lo suficiente, que resulte en una miel sin sus propiedades nutritivas.

Sin utilizar análisis especializados y caros, solo el tiempo puede decir si una miel es buena. Una miel que no cristaliza seguramente está adulterada. Otro tipo de golpe a la industria en México es el usar miel importada de China (el principal productor, pero no la mejor miel del planeta), pues su precio es muy bajo e impactaría negativamente en la industria apícola mexicana que no puede competir con esos precios.

No, la idea de la “Miel del Bienestar” da mucho malestar a diversos productores y a la industria apícola en su conjunto.

A todo lo anterior, falta preguntar si esto es negocio de quién y ¿para quién?

No, la presidentA no debe dedicarse al abarrote, a que la 4t tenga su marca propia y sea sinónimo de competir de manera desleal y sin la calidad necesaria. No se sabe a quiénes se les compra, cuáles son los procesos de calidad, etc.

La industria apícola en el país es muy bondadosa con todos los que trabajan en ella, genera trabajo, mejores condiciones de vida, pero es también muy frágil al mismo tiempo y no requiere que la 4t fastidie lo que ha ido mejorándose a través de los años y del trabajo de miles de personas.

No se olvide el gobierno no tiene que producir ni vender. ¡Que se dediquen a disminuir la delincuencia! A combatir el cobro de piso. A garantizar el Estado de derecho. A resolver tantos faltantes que Morena ha ocasionado.

Giro de la Perinola

(1) ¡Qué bueno que el Tren Maya y el AIFA funcionarán al menos para el transporte de carga! ¡Lástima la defraudación al pueblo de México lo que ello significa! El haber desembolsado los miles de millones de pesos para eso; el no haber comprado medicinas, vacunas, y tener estos resultados!

(2) Ante los altos, continuos y nuevos aranceles de Trump, Claudia Sheinbaum mandó a decir que México no es piñata de nadie. Me gusta la idea. Ojalá, ya tampoco sea piñata de la 4t, de sus ocurrencias (Tren maya, AIFA, hoteles, Mexicana), de sus odios y de sus inmensas corruptelas (Segalmex, INSABI, etcétera).

(3) Vamos a dejarlo claro porque luego el gobierno nos quiere tomar el pelo: el fraude de Segalmex supera los 20 mil millones de pesos. Es hasta ahora una de los peores robos que nos ha propinado la 4t. Faltaría hablar de las ineficiencias y ineptitudes (tipo lo que hacen con Pemex) para comenzar a dimensionar el atraco que hace el Movimiento a la gente. Ya saben que hacer, entonces, con la propuesta del segundo piso de la 4t de decir que no hubo fraude en Segalmex…