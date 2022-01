Lady Chatarra vs Las Fake News

La cosa está en que uno de los objetivos de la gran Cuarta Transformación es acabar con las Fake News, o en Spanish: las noticias falsas. o al menos eso ha dicho el presidente en cuestión.

Y bien, la cosa no va siendo así y les cuento por qué:

Lilly Téllez, senadora del PAN donó una ambulancia, a Ures, un pequeño poblado de Sonora de apenas 2 mil habitantes. En el 2018 Lilly Téllez les había prometido a los pobladores de dicha entidad que les donaría una ambulancia, pero pasaron los años, y pasaba el tiempo y pues “nomás nada”.

La senadora argumentaba que cuando pertenecía a Morena, y ella solicitó recursos para cumplir su promesa y donar la ambulancia, le dijeron que no había fondos para ello, por lo cual no pudo cumplirles en tiempo y forma a los habitantes de Ures la promesa dicha.

Después Lilly Téllez se saldría de Morena, para entrar al PAN y tampoco se veía la existencia de la ambulancia ni la forma en que cumpliera su promesa.

Ayer, desde sus redes sociales tuiteó que por fin Ures contaría con una ambulancia, que “aunque vieja, funciona”, a palabras expresas por ella.

Por supuesto no tardaron los ataques contra ella, diciendo que era inaudito que donara algo viejo pero que funcionaba. La verdad es que aquí la senadora Lilly creo yo, no tenía necesidad de decir que era vieja. Si bien efectivamente tiene 20 años de antigüedad pues esto ya sonó al “es cierto, pero se exagera” y digo, no tenía necesidad de afirmarlo cuando en realidad la ambulancia, de acuerdo a las fotos. se ve íntegra y en buen estado. ¿Cuál era la necesidad de decir que era vieja? O se pasó de honesta quizá.

Ambulancia donada por Lilly Téllez (@LillyTellez)

Ambulancia donada por Lilly Téllez a Ures (@LillyTellez)

Lo que sí es muy lamentable, es que empezaron a circular fotos de ambulancias chatarras, diciendo que esa era la que la senadora había donado, apodándola como “Lady Chatarra” cosa que a todas luces es completamente falso.

Circula un insistente tuit con diferentes perfiles pero con el mismo contenido como por ejemplo este:

Tuit de Fake News contra Lilly Téllez (Especial)

Y pues esto es mentira . Claro que Liz Vilchis en la gustada sección de “Fake News” no lo dirá , pero esto es a todas luces una gran Fake News.

Los dolidos con Lilly Téllez deberían de ser más astutos para atacarla, si esa es su chamba y si esa es su misión, y no golpear por golpear con cosas que son completamente irrisorias.

Yo como ciudadana aplaudo la acción de la Senadora, quizá cometió un error al prometer así tan fácilmente donar una ambulancia, porque imagino debe de ser costosísima y no debe de ser cosa fácil adquirirla, quizá lo prometió con toda buena intención y habrá aprendido que para la próxima, lo que ella prometa debe de ser cumplido rápidamente, de lo contrario da pie para que existan argumentos de sus detractores para atacarla.

Pero de ahí a poner fotos de ambulancias chatarras siendo que no entregó una en tales condiciones y ponerle el hashtag “Lady Chatarra”, pone en serio serios aprietos la credibilidad de la sección de Liz Vilchis ya que si no menciona que esto fue Fake, entonces claramente nos confirmara a todos (aunque ya sabíamos) que trabaja directa y exclusivamente para el gobierno, un gobierno que no se cansa de repetirnos que gobierna para todos.

Ojo ahí con los odiadores de Lilly Téllez.