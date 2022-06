Hoy, justo hoy, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, hay una pequeña satisfacción en escribir estas líneas. La lucha por la libertad será eterna. Siempre habrá quien desee silenciar a quienes con pluma ejercen su derecho. “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”: George Orwell. Pero el objetivo no sólo es incomodar. Es decir la verdad sin tapujos. Informar, aunque conlleve un escozor.

Ayer, adelantaba en mi cuenta de Twitter que el caso de Luis Enrique Ramírez, periodista sinaloense reconocido y quien fuera asesinado a principios de mayo ya estaba resuelto. Los culpables, plenamente identificados. Todo listo en la Fiscalía para resolver uno de los casos más dolorosos para el gremio en los últimos años. La titular de la FGE, Sara Bruna afirmó que el móvil del asesinato de nuestro colega no está relacionado con su labor periodística. ¡Esperemos que la justicia llegue pronto!

El dictamen dirá “Ha lugar a proceder o no… el desafuero”

El otro caso mediático que atiende la Fiscalía General del Estado es el del alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro. El edil culiacanense solicitó licencia por hasta seis meses el día de ayer. No pasaron 12 horas cuando una segunda notificación por parte de la FGE llegó al H. Congreso sobre nuevos delitos imputados al presidente municipal de la capital sinaloense.

Vamos por partes. Estrada no ha medido en absoluto sus actos. No supo, no quiso o no pudo. Su tozudez -el adjetivo que mejor le acomoda- lo ha orillado a extremos casi insalvables. Cada vez el panorama se ve más complejo. La última, fue el movimiento de pedir licencia por hasta seis meses. Estrada creyó que al hacer esto, el cabildo nombraría el presidente interino que él nombrase y que en seis meses podría hacer nuevamente lo mismo. Al tiempo que consideró alargaría un procedimiento en su contra al argumentar no ser alcalde en turno.

Todo mal. Jesús Estrada Ferreiro continúa siendo alcalde. Con licencia, pero alcalde, y con ello, todo lo que implica. El H. Congreso continuará el curso y la Fiscalía hará lo propio. Se dijo en esta columna, las dos torres (Congreso y Fiscalía), ahogan al rey para un jaque mate inminente. El tablero de ajedrez tiene todo el escenario servido.

Hoy la Junta de Coordinación Política deliberará a puerta cerrada los designios para el presidente con licencia. No quieren escándalos en el recinto legislativo. El veredicto parece que será un irremediable desafuero.

Para la reflexión, deberíamos considerar si Jesús Estrada Ferreiro es realmente el alcalde que la capital sinaloense necesita. Con él al frente del municipio, ¿habrá crecimiento e inversión? Las niñas y niños, en la infancia tratan siempre de admirar o soñar con figuras importantes o de trascendencia. ¿Conocen algún infante que haya dicho que de grande quiere ser como el ex alcalde Estrada Ferreiro?

El H. Ayuntamiento de Culiacán cuenta con grandes funcionarios. Mujeres y hombres capaces, leales a la comuna y comprometidos con sacar adelante el municipio. Lástima, que la tozudez del “ex presidente” pueda llevar a algunos de ellos a problemas legales. Porque de ahí deviene el nombramiento de María del Rosario Valdez. Nombraron alcaldesa a la pasista porque los alfiles de Ferreiro pudieran estar corriendo su misma suerte.

El proceso seguirá su curso. Ya hay nombres en el Congreso para ocupar el cargo vacante. Los perfiles son variados. El próximo o próxima presidente de Culiacán, deberá ser emanado de la 4T, aliado de la gente y del gobernador, que trabaje y se preocupe por todos los culiacanenses y no sólo por unos cuantos. Sin distingos de partidos, ni clases sociales.

¡Viva la Libertad de Expresión!

Vanessa Félix en Twitter: @Jvanessafelix