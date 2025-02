Tal vez no estén familiarizados con el tema, pero hoy es noticia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) confirmó la multa que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso hace más de cinco años en contra de Aeroméxico y de la antigua Mexicana de Aviación, por más de 85 millones de pesos (la COFECE dice que 88 millones; otros medios hablan de 86 millones), por considerar que ambas aerolíneas incurrieron en “prácticas monopólicas absolutas” entre 2008 y 2010.

Hay mucha, muchísima tela de dónde cortar, porque es un tema álgido y polémico. No es casualidad que el caso empezara en hace 17 años, y desde entonces se esté litigando. Y voy a decirlo así, estimados lectores, si yo no conociera el mundo de la aviación, estaría aplaudiendo esta sentencia que valida la multa, pero la realidad es otra muy distinta, y en este espacio de opinión voy a desmenuzar este tema. No les voy a mentir, no puedo hacerlo de manera totalmente imparcial. Por mis venas corre sangre y no atole, y no voy a dejar de decir lo que pienso y siento.

De entrada, la “sanción” de la COFECE me parece un total despropósito. Dicha comisión fue creada en 1992 para evitar las “prácticas monopólicas” de las distintas industrias. Sin embargo esta institución ha sido parte de la grave corrupción que hemos vivido en el país; basta echar un vistazo a su actuar para darnos cuenta que ha “lavado la cara” al mejor postor, y voy a explicarme.

Vicente Fox, como presidente de México, utilizó a la COFECE como alfil en su “Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006”, en el que dejó plasmado lo siguiente :

<i>“Impulsar una mayor participación de empresas de aviación regional en el mercado nacional, a través de la consolidación de las existentes, o creación de nuevas, facilitando su operación y generando sinergias con la aviación troncal, para así contribuir al desarrollo de nuevos servicios de transporte aéreo hacia comunidades que fortalezcan la conectividad y la creación de oportunidades”. Además; “Otorgar derechos de tráfico nacionales e internacionales, a los operadores mexicanos en forma no discriminatoria y con total transparencia” </i> Vicente Fox, expresidente de México

Así en el papel no hay problema, pero en los hechos, en 2005 fue cuando el gobierno blanquiazul “regaló” la mayoría de concesiones aéreas, como si de dulces se tratara, sin pensar en el impacto que esta medida causaría en el resto de aerolíneas; y no me refiero solamente a Mexicana de Aviación o Aeroméxico, sino también a las que vieron la luz entre 1988 y 2000, en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Mas de 10 líneas aéreas entre ellas Avolar de los hijastros de Fox empezaron a operar; y con ello comenzó una guerra tarifaria en contra de las otras aerolíneas ya establecidas, sin las ventajas que tenían las recién creadas al estar siendo subsidiadas por dos gobiernos panistas, primero el de Fox y posteriormente el de Felipe Calderón.

En 1995 se creó la controladora CINTRA, para el rescate -por parte del gobierno- tanto de Aeroméxico como de Mexicana de Aviación, y desde entonces fue señalada como “monopolio”, ¿pero en realidad lo era? Hoy, a toro pasado, no me queda ninguna duda de que más bien ese fue el discurso más conveniente que unos años más adelante justificaría su posterior venta (otra vez) a la iniciativa privada.

Hay que decirlo fuerte y claro: no fue el único escollo que apareció en el tablero, también lo fue la llegada del modelo de “aviación de bajo costo”, que llegó para quebrar a otras aerolíneas que daban servicio al mercado aéreo; tal es el caso de Aviacsa, Taesa y AeroCalifornia, siendo Interjet la aerolínea que se quedó usufructuando sus rutas y slots de la aerolínea bajacaliforniana.

Durante muchos años, CINTRA estuvo discutiendo de manera interna la posibilidad de hacer una fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, pero uno de los grandes frenos que impidió avanzar con esta idea fue la propia COFECE.

Reza un refrán: “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, ni viceversa, agrego yo. Hoy veo cómo se desarrolló la historia, y puedo decir que permitir esa fusión hubiese sido lo mejor para salvaguardar a los trabajadores y sus derechos laborales, y no impedirla etiquetándola de “práctica monopólica”, que dejó muchos “cadáveres” escondidos en el clóset, que más tarde que temprano terminaron apareciendo, dejando prueba plena de la inmensa incapacidad de resolución de los gobiernos de entonces.

En 2010 el gobierno de Calderón bajó de vuelo a Mexicana. En aquél entonces éramos 8,500 trabajadores, y la flota era de 103 aeronaves; por su parte Aeroméxico tenía más de 6 mil trabajadores, y poco menos de 100 equipos; es decir, entre las dos aerolíneas no se llegaba a los 200 aviones.

Hoy la planta de Aeroméxico la conforman más de 15 mil trabajadores, y tienen planeado cerrar el año con 164 aeronaves. Para nadie es un secreto, gran parte de su fuerza laboral son compañeros de “la antigua Mexicana”. Fue tan traumático el cese de operaciones que sufrimos en 2010, que lo mejor hubiese sido una fusión de ambas aerolíneas; y es que al final del día, en los hechos, las rutas, slots y capital humano de Mexicana, están en la aerolínea del caballero águila. ¿Cómo explicas eso, COFECE?

La Comisión Federal de Competencia Económica además fue cómplice en la bajada de vuelo de Mexicana en 2010. Sobre esto cito lo escrito por un compañero en sus redes sociales:

“Felipe Calderón siendo presidente, el 5 de abril de 2010, presenta su ‘Propuesta de Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica’. En el capítulo II “De los monopolios y las prácticas monopólicas”, la ley señalaba; ‘Quedan prohibidas los monopolios y estancos así como las prácticas que, en los términos de ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios’.

Poco antes del paro definitivo de operaciones, Calderón consolidaba su ley en perjuicio de Mexicana dando seguimiento a las concesiones que otorgó Vicente Fox con su política aeronáutica; curiosamente faltaban unos meses para que Mexicana cerrara. La COFECE fue un factor determinante para reemplazar a Mexicana de Aviación”.

Ahora bien, ¿sobre qué es la demanda de la COFECE? El origen de la queja surge entre los años 2008 a 2010. Quienes lo vivimos en carne propia, sabemos que fueron años complicados para la industria aérea. Estaban a flor de piel la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008, la pandemia del AH1N1 del 2009 y la degradación a categoría 2 por parte de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en 2010. Nada más lejos que estar en un “lecho de rosas”.

A eso habría que sumarle la guerra sucia que en materia de tarifas emprendieron las aerolíneas de bajo costo que estaban siendo subsidiadas por el gobierno para golpearnos.

Hoy está más que claro que la intención era darle un golpe mortal a la aviación nacional. Aunque las dos aerolíneas más grandes del país estaban valuadas en más de mil millones de dólares, cada una, se remataron (léase “regalaron”) a precio de ganga: Mexicana en 165 millones de dólares -de los que Gastón Azcárraga solo pagó 10 millones-, y Aeroméxico en 245 millones de dólares a BANAMEX, ente que estaba impedido para adquirir la aerolínea por estar en la panza del FOBAPROA.

En 2015 la COFECE hace una supuesta “investigación”, esto es ya con Mexicana de Aviación fuera del mercado aéreo, y lo que arrojó fue que en su momento (2008-2010) ambas empresas se pusieron de acuerdo para “fijar” sus tarifas. ¡Claro! con una diferencia de 7 años, evidentemente la COFECE no investigó ni tomó en cuenta la guerra tarifaria que había por parte de las bajo costeras.

El periódico La Jornada documentó: “La COFECE identificó al menos 112 rutas afectadas por esta práctica, incluyendo León-Tijuana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallarta, México-Acapulco, México-Mérida, México-Los Cabos, México-Monterrey y México-Guadalajara. Se estima que durante el periodo en que ocurrió la conducta monopólica, las aerolíneas sancionadas transportaron aproximadamente el 42.1% del tráfico total de pasajeros en vuelos nacionales, afectando directamente a más de tres millones y medio de pasajeros y causando daños al mercado por un total de 2 mil 8 millones 689 mil pesos.”

Vamos con calma. La queja surge tras una sesuda investigación, que concluye que tanto Aeroméxico como Mexicana, que por cierto ya ninguna de las dos pertenecía a CINTRA, movían más del 42% del pasaje nacional.

¿Y cuál era el problema? ¡Ah!, pues según la COFECE esa era una práctica monopólica tan maligna, que iba en contra de las nuevas líneas aéreas, subsidiadas y desvalidas. ¡Pobres de ellas!, algunas inocentemente fundadas por actores políticos, como Volaris, de la mano del priista Pedro Aspe, o Interjet de la familia del expresidente Alemán, o el caso de Avolar, con los hijitos de Martha Sahagún, que se convirtió en la cónyuge de Vicente Fox, después de que éste lograra la anulación de su primer matrimonio.

Las supuestas “pérdidas” reportadas por la COFECE, no mencionan los actos en contra de otros actores dentro de la industria a los que querían desaparecer para que solo quedaran ciertas empresas al frente. ¿Daños al mercado aéreo, dicen? Más se causaron cuando a la mala bajaron a Mexicana, sin darle oportunidad a los usuarios de recobrar su dinero.

Ahí les importaron “un comino” los millones de pesos que los pasajeros perdieron, porque se quedaron sin recibir un servicio que ya habían pagado. ¿Y qué podemos decir de casos como el estado de Zacatecas? que durante varios meses se quedaron incomunicados vía aérea. No discuto la “legalidad” de la sentencia emitida por el máximo tribunal del país, pero no puedo quitarme de la cabeza que es una hipocresía de la COFECE, y desafortunadamente ahora la SCJN se convierte en su comparsa.

Esa multa es una aberración y un sinsentido; me asombra la manera tan lenta de actuar del poder judicial . Un dato que no es menor, y sí es lamentable, es que el proyecto de sentencia surge del estudio elaborado por la ministra Batres. Sí, lo sé, el tema a discutir eran las facultades de investigación de la COFECE, pero la temporalidad hace nugatorios los derechos de los pasajeros, de los trabajadores de la industria aérea, y me cuesta mucho trabajo “ver” esta resolución como “impartición de justicia”, que según nuestra carta magna debe ser “pronta y expedita”.

Inaudito que más de diez años después estén sacando este tipo de sentencias, donde le dan la razón de una multa absurda a un ente que no debería de existir. La COFECE no es más que una institución basura que en los hechos no vela por el bienestar de la población, sino que es un instrumento para que los políticos en turno hagan sus fechorías en aras de combatir “los monopolios”.

Si de verdad combatieran las prácticas monopólicas, no existirían BIMBO, FEMSA, TELCEL, y así me puedo seguir con una serie de industrias que al final solamente pertenecen a unas pocas personas. Hoy se hará efectiva una multa totalmente desfasada. Con un mercado totalmente diferente, y condiciones de hecho y de derecho que poco tienen que ver con las existentes hace más de una década, si me apuran casi dos.

No es la primera vez que una sentencia de la SCJN “llega tarde”. Ya una vez un veredicto, que nos dio la razón a los sobrecargos de Mexicana de Aviación, llegó cuando ya no había empresa, pues había sido declarada en quiebra. Lo dicho, no tengo atole en las venas, y hoy, la sangre me hierve con este tipo de resoluciones.