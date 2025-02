La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó durante sesión celebrada el jueves 13 de febrero, frenar de forma momentánea las elecciones del Poder Judicial 2025, al avalar de fondo el proyecto de resolución.

Durante la sesión que inició a las 11:30, el pleno de la SCJN analizó el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que propuso ordenar a todas las autoridades acatar las suspensiones provisionales en contra de la reforma al Poder Judicial.

A lo largo de los trabajos, 3 de las ministras manifestaron su postura en contra de la propuesta de resolución, debido a que advirtieron que la SCJN no está facultada para dar entrada y decidir en asuntos de índole electoral.

Por su parte, el resto de ministros integrantes del pleno de la SCJN, advirtieron que en el proyecto se aludía a otros asuntos ajenos a la materia electoral y que debían ser considerados por la procedencia de los argumentos expuestos.

De la misma forma, señalaron que las sentencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había emitido contra los amparos que buscan frenar las elecciones del Poder Judicial 2025, únicamente pueden valorarse como opiniones.

Por lo tanto, los ministros que terminaron votando a favor del fondo del proyecto de resolución, señalaron que las sentencias del TEPJF no pueden invalidar las suspensiones contra la reforma al Poder Judicial y en consecuencia contra elecciones.

Por lo tanto, dado que en la votación los 7 ministros apoyaron solo el fondo de la propuesta y no los efectos que se planteaban en la misma, se dieron 24 horas a los jueces de amparo, para que revisen y revoquen las suspensiones relacionadas con la materia electoral.

Cabe resaltar que la votación con la cual se frena al menos de manera temporal la realización de elecciones del Poder Judicial 2025, hasta el desahogo de todos los medios de impugnación, quedó en términos llanos de la siguiente manera:

A Favor:

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena

Juan Luis González Alcántara

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Margarita Ríos Farjat

Javier Laynez Potysek

Alberto Pérez Dayán

Norma Piña

En contra:

Lenia Batres

Yasmín Esquivel

Loretta Ortiz

SCJN: Ministros anulan decisión del TEPJF en torno a amparos; ordenan revisar suspensiones

Luego de una votación en la que se desató la confusión debido a que diversos ministros pidieron votos concurrentes, el pleno de la SCJN anuló la decisión del TEPJF en torno a los amparos contra las elecciones del Poder Judicial 2025.

En consecuencia, en la votación los ministros avalaron ordenar al TEPJF acatar las suspensiones para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial, pero solo en los términos de fondo del proyecto Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Como se había adelantado durante la misma sesión, la votación terminó con 7 votos a favor del proyecto en lo general por solo 3 en contra, descalificando así la actuación del Tribunal Electoral en lo referente a los amparos contra la reforma.

Sobre los efectos, el propio autor del proyecto de resolución, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, destacó que al no acompañarse lo establecido en su propuesta, únicamente se procederá con un exhorto a las autoridades para que acaten las suspensiones.

De la misma forma, resaltó que se ordenará que se lleven a cabo las impugnaciones correspondientes por las vías regulares, con lo cual los jueces de amparo cuentan con un plazo de 24 horas par analizar las suspensiones y revoquen las partes relacionadas con temas electorales.

Cabe resaltar que al no avalar por completo el proyecto de resolución, la SCJN solo frena de forma momentánea la realización de las elecciones del Poder Judicial 2025 y se abre la posibilidad de que la fecha de los comicios cambien.

Lo anterior debido a que al ordenarse la revisión de los medios de impugnación en contra de la reforma al Poder Judicial y una vez que se solventen todos los amparos en cuestión, se podría avanzar con la ejecución de las elecciones.

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

SCJN: Ministros fijan postura y adelantan voto ante proyecto sobre elecciones del Poder Judicial 2025

En concordancia con las manifestaciones que se han realizado a lo largo de todo el proceso alrededor de las elecciones del Poder Judicial 2025, los ministros se han mantenido en su postura.

Así ha ocurrido con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se manifestaron en contra del proyecto de resolución que frenaría el proceso electoral.

Con respecto a lo anterior, las ministras coincidieron en que el sentido del proyecto implicaría que la SCJN incurra en un exceso de sus atribuciones al fallar en un tema que es electoral.

En tanto, los ministros Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge María Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek, se han pronunciado a favor del sentido del proyecto de resolución.

Los ministros que buscan validar las suspensiones provisionales contra las elecciones del Poder Judicial 2025, han destacado que la reforma al Poder Judicial incluye diversos aspectos y no solo el electoral.

Ante ello, han señalado que por tratarse de un asunto que está directamente relacionado con la transformación al sistema judicial, el proceso debe ser muy amplio y la SCJN puede y debe participar.

SCJN: Lenia Batres advierte intento de exceso de atribuciones de la corte con proyecto resolutivo

Al tomar la palabra y tras una larga exposición en contra del proyecto de resolución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Lenia Batres advirtió de un posible exceso de la SCJN.

Lo anterior debido a que Lenia Batres sostuvo que al aprobar el proyecto que pararía las elecciones 2025 Poder Judicial, la SCJN estaría resolviendo “fuera de los límites de sus atribuciones”.

En ese sentido, consideró que la naturaleza de la propuesta resolutiva, le restaría fuerza vinculante a las sentencias que resaltó, ya emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por ello y tras aseverar que la SCJN no tiene las facultades para ello, la ministra dijo que la corte estaría incurriendo de nueva cuenta en un “exceso” de sus atribuciones.

De la misma forma, apuntó que lo que se plantea es convalidar la “emisión ilegal de suspensiones de la presidencia de la SCJN fuera incluso del ámbito jurisdiccional”.

Incluso, sentenció que de avalar el proyecto de resolución, los ministros estarían destruyendo lo que definió como la “tanta veces alegada majestad de la cosa juzgada”.

SCJN: Inicia discusión del proyecto de ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena inició con la explicación de su proyecto para resolver suspensiones sobre las elecciones del Poder Judicial 2025.

Asimismo, señaló que el proyecto reconoce que la reforma es “un producto sumamente complejo”; sin embargo, resaltó que existe “cierto marco de duda” sobre si se podía admitir suspensiones y/o amparos.

Asimismo, resaltó que las autoridades responsables se encontraban en una situación de “inseguridad jurídica” por el choque entre las suspensiones de amparo y las sentencias de la Sala Superior del TEPJF, hecho que se resolverá en la sesión de hoy 13 de febrero.

SCJN: Lenia Batres y Loretta Ortiz insisten en que Corte no tiene competencia para resolver suspensiones

Lenia Batres y Loretta Ortiz aseguraron que la nueva ley orgánica del Poder Judicial no da competencia a la SCJN de resolver las suspensiones que se han otorgado.

La ministra Loretta Ortiz señaló que el asunto que se plantea llega a destiempo porque está en curso el proceso electoral y agregó que se busca atribuir a la Corte facultades que no le han sido conferidas.

Por otra parte, resaltó que la propuesta pretende dejar sin efectos resoluciones de la Sala Superior del TEPJF que son “definitivas e inatacables”.

Por su parte, la ministra Lenia Batres, se pronunció en contra de la posibilidad de que la Corte revise la interpretación y aplicación de la Sala Superior del TEPJF respecto a su competencia constitucional prevista en el art. 99 de la Constitución.

SCJN: Pleno de la Corte declara improcedente el impedimento contra 4 ministros para resolver suspensiones

Luego de que todos los ministros de la SCJN presentaran sus argumentos a favor y en contra del impedimento para 4 ministros para resolver suspensiones, se declaró improcedente con mayoría de 6 votos.

La Corte votó por el impedimento, uno por uno, de los 4 ministros llamados a excusarse por parte del TEPJF; todos los votos se hicieron de la misma manera, de tal forma que quedaron:

Votos por la improcedencia:

Juan Luis González Alcántara Carrancá Jorge Pardo Rebolledo Margarita Ríos Farjat Javier Laynez Potizek Alberto Pérez Dayan Norma Piña

Votos por la procedencia.

Yazmín Esquivel Loretta Ortíz Lenia Batres

SCJN: Norma Piña aclara que no tiene impedimentos para resolver suspensiones sobre elecciones del Poder Judicial 2025

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, señaló que, ante la interrogante sobre si los 4 ministros señalados por el TEPJF están impedidos para resolver suspensiones sobre elecciones del Poder Judicial 2025, por lo que a ella respecta, “ no existe impedimento” alguno .

Asimismo, resaltó que “la causal no se actualiza. Y la razón es tan clara como sencilla: no estamos analizando la validez de la reforma judicial”

Además, aseveró que sus pronunciamientos sobre la reforma al Poder Judicial “son jurídicamente irrelevantes”.

SCJN contra elecciones del Poder Judicial 2025: Lenia Batres y Loretta Ortíz afirman que hay conflicto de interés de 4 ministros para resolver suspensiones

Las ministras Lenia Batres y Loretta Ortíz aseguraron que los argumentos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son válidos para que los 4 ministros mencionados no puedan resolver las suspensiones provisionales .

De acuerdo con Lenia Batres, existe un conflicto de interés por parte de los 4 ministros al haberse pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz aseguró que no se puede considerar como inatendible la petición del Tribunal Electoral para su no participación en la discusión de la reforma por la que se realizarán las elecciones del Poder Judicial 2025.

SCJN contra elecciones del Poder Judicial 2025: Ministros consideran que no hay impedimento para participar en la resolución

Al inicio de la sesión de la Corte de hoy 13 de febrero, los ministros recusados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se excusen de resolver las suspensiones provisionales contra las elecciones del Poder Judicial, se pronunciaron sobre el tema.

Los ministros aseveraron que se está buscando el bloqueo del Tribunal Constitucional para la resolución porque con el bloqueo de 4 ministros no habría quorum para discutirlo.

Uno a uno los ministros señalados por el TEPJF aseguraron que, personalmente, no están impedidos para conocer el caso y remarcaron que pueden resolver las suspensiones.

SCJN busca ordenar a autoridades acatar suspensiones contra elecciones del Poder Judicial 2025 hoy 13 de febrero

La sesión de la Corte de hoy 13 de febrero en la Sala Superio discutirá el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para ordenar el respeto a las suspensiones provisionales contra la reforma al Poder Judicial.

De ser aprobado el proyecto, se debería detener el proceso de las elecciones del Poder Judicial 2025, que se llevarán a cabo el 1 de junio próximo.

Este proyecto se discutirá a pesar de que la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, pidió a 4 ministros de la SCJN que se excusaran de resolver las suspensiones provisionales .

Se trata de los ministros:

Norma Piña Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Jorge Pardo Rebolledo Javier Laynez Potisek

Elecciones Poder Judicial 2025: Sin importar resolución, no se acatarán suspensiones, asegura Gerardo Fernández Noroña

Ante la sesión de hoy 13 de febrero de la SCJN, el senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que la Corte “es intrascendente” desde que decidió “violar la Constitución”.

Esto debido a que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores considera que, al aceptar emitir amparos contra las elecciones del Poder Judicial 2025, están violando la ley.

Por ello, resaltó que no se acatarán las resoluciones de la Corte si estas buscan detener el proceso de las elecciones y destacó que la SCJN no puede realizar dichas resoluciones.

<i>“La Corte es intrascendente, se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo ante un proceso electoral ...¿Ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial, que puede emitir un amparo?”</i> Gerardo Fernández Noroña

Asimismo, resaltó que no acatar las resoluciones no incurre en un desacato, pues el tema de las elecciones del Poder Judicial 2025 no es competencia de la SCJN.