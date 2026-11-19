Un ciudadano de a pie con los mínimos conocimientos sobre el estado de las cosas miraría siempre a la Suprema Corte de su país como un modelo de independencia, rectitud, imparcialidad, profesionalismo y de profundo respeto hacia el derecho y de las normas que rigen a un Estado. En México esos tiempos quedaron atrás después de que el obradorismo, mediante una operación que no evoca más que vergüenza y retroceso, decidió imponer a nueve individuos mediante una “elección” fraudulenta y repleta de irregularidades de principio y fin.

Sin embargo, para ser justos con la verdad, empezó tiempo atrás. Se recordará siempre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel y la turbia operación para que la UNAM estuviese impedida de dar a conocer los resultados de su comité de ética. Nunca se sabrá, en el México de la 4T, si efectivamente la ministra en funciones, cuyos lazos políticos con personajes con AMLO son bien conocidos, reunía los requisitos para ser integrante del máximo tribunal jurisdiccional del pais.

Otro sujeto que merece una mención es la ministra Estela Ríos, otrora consejera jurídica del macuspano. El despliegue público de su falta de pericia, profesionalismo, independencia y conocimientos mínimos sobre el derecho constitucional dan cuenta de la vulgaridad de la operación política de los acordeones y de la captura morenista del Poder Judicial.

Y como colofón, sumado a su ausencia de capacidades de diálogo, de decoro jurídico y de formación de consensos, Lenia Batres se ha visto envuelta en un nuevo escándalo. Según una investigación en torno a su título de doctorado en derecho, su programa académico no contaría con RVOE de la SEP, pues según ha trascendido, la desconocida Universidad de Tepantlato tendría solo autorización oficial para la impartición del curso en modo escolarizado, amén de una supuesta materia que no habría sido aprobada por la encumbrada estudiante, quien aspira a ser presidenta del tribunal. Así las cosas.

A pesar de que no puedan sacarse todavía conclusiones en torno a un posible fraude académico cometido por la ministra Batres, tal vez con la connivencia de la universidad, el hecho mismo de que una integrante de la Suprema Corte de Justicia sea de nuevo protagonista de una controversia de este tipo recuerda la naturaleza de un tribunal que no deberá ser jamás un modelo a seguir para los valiosos jóvenes mexicanos que hoy se forman en la carrera de derecho.