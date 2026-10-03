El 2 de octubre no es una fecha en el calendario; es una herida abierta en la conciencia de la nación. A más de medio siglo de la masacre de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas sigue resonando con el eco de una juventud mutilada por el propio Estado; aquella tarde de 1968, el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz desató la furia de las armas contra estudiantes que no pedían armas, sino diálogo, libertades democráticas y el fin de la represión, sin embargo la respuesta oficial reveló el rostro más oscuro del régimen: el uso de la fuerza pública para acallar la protesta y aplastar el disenso social.

Sin embargo, Tlatelolco no fue un episodio puramente local; estuvo inscrito en la brutal lógica de la Guerra Fría; hoy en día conocemos a través de documentos desclasificados y diversas investigaciones han dejado al descubierto la injerencia de la CIA en México a través de redes de contrainteligencia como el programa LITEMPO, que vinculó directamente a altos funcionarios mexicanos con la agencia estadounidense, bajo la histeria y la narrativa anticomunista, agencias extranjeras financió, capacitó e impulsó a grupos extremistas y aparatos de inteligencia para vigilar y desarticular los movimientos populares. En ese momento, la soberanía nacional fue entregada para sostener un orden represivo afín a los intereses conservadores de la región.

Olvidar este capítulo no solo es una traición a las víctimas, sino un peligro latente para el presente. Las luchas de 1968 sembraron las primeras semillas de las transformaciones democráticas que México vive hoy; recordar la violencia ejercida por un Estado autoritario es la única garantía para evitar que las fuerzas políticas que históricamente han justificado la represión en nombre del “orden” y la “seguridad” vuelvan a tomar el control bajo un nuevo discurso y una nueva narrativa. La memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia; es la trinchera ciudadana que impide el retorno de una derecha represiva, el 2 de octubre nos recuerda, hoy y siempre, que la dignidad de un pueblo no se rinde ante la impunidad.