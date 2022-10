Las condiciones climáticas tienen a Jalisco, Nayarit y Sinaloa al pendiente de lo que suceda con el Huracán “Orlene”. El mandatario sinaloense Rocha Moya transmitirá su ya tradicional semanera desde Mazatlán. Él y el grueso de su gabinete se trasladaron al puerto para de primera mano estar al pendiente de los sucesos que deriven del arribo del meteoro.

Fiel a su estilo, escucha a la gente y resuelve. Se ha visto animado y de buenas, en contacto con la ciudadanía, trabajando y supervisando los refugios que albergarán a los vecinos del sur. Orlene lleva ruta hacia El Rosario y Escuinapa. Los municipios cercanos también sentirán sus efectos. En las entrevistas a medios, el gobernador Rocha ha reconocido que no escatimarán en prevención.

Llama poderosamente la atención la ausencia del alcalde mazatleco Guillermo Benítez Torres. El famoso “Químico” había estado toda la semana fuera del puerto. Regresó para presidir la Sesión Permanente del Comité Local de Atención a Emergencias de Mazatlán. “Urgido” de acallar a los críticos, realizó un recorrido por las zonas en riesgo de su municipio. En esa imperiosa necesidad de “quedar bien”, Benítez Torres, antes que nada, compartió en sus redes que Mazatlán será sede de la Reunión Continental NASCO 2024, algo que ya había anunciado en mayo. ¿A eso fue solamente el alcalde porteño a Estados Unidos, o es una salida oportuna al ‘momentum’ político que vive?

El ‘Químico’ envía señales confusas. Ello puede turbar aún más al pueblo mazatleco que está harto del gobierno displicente de su alcalde. Desde el Congreso han enviado dicho por lo claro que “no serán tapadera de nadie”. Orlene puede traer efectos catastróficos.

Morena ya gobierna 22 estados

El primero de octubre de este año significó la toma de protesta de dos nuevos gobernadores. Tere Jiménez en Aguascalientes, se convirtió en la novena mujer gobernadora actualmente. Américo Villarreal en Tamaulipas, un mandatario morenista más a la lista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en materia política no se anda nunca con medias tintas. El respaldo para Américo fue total. Para la recién nombrada titular del ejecutivo en el estado hidrocálido, hubo sólo cortesía política.

Sobre el triunfo del tamaulipeco, se posicionaron nubarrones grises. El tribunal electoral ratificó la victoria. Hubo quienes intentaron elucubrar en exceso con el tema. Que si Estados Unidos, la DEA, negociaciones. Nada de eso. Todo es político. López Obrador lo hace todo simple. Es para nada rebuscado. En mi opinión, desde que vimos a Santiago Nieto a lado de Villarreal revisando las finanzas de Cabeza de Vaca, era fácil entender que el morenista sería gobernante sin problema alguno. Ya hablaremos después de Nieto. Un personaje más que relevante para la cuarta transformación.

El mensaje contundente de respaldo para el tamaulipeco llegó con los asistentes a su toma de protesta. Presentes el jefe del gabinete Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Estuvo también el ejecutivo de Sinaloa Rubén Rocha Moya, antes de regresar al estado para atender los temas de prevención previo a la llegada del huracán “Orlene”. AMLO va por todas las canicas. Morena ya gobierna 22 estados de la república.

¿Qué sucede en el PRI de Sinaloa?

El inicio del segundo año legislativo en el Congreso del Estado de los once ríos ha dado de qué hablar. El primer aviso lo dio el legislador local Sergio Mario Arredondo, quien fue el primero en desmarcarse de un comunicado con el que su partido motivaba al senador Mario Zamora a votar en favor del polémico dictamen sobre la “militarización” del país.

Tras los acuerdos al interior del Congreso local. Al Revolucionario Institucional le tocaba presidir la mesa directiva en este 2do. periodo. El resultado fue natural. Ricardo Madrid Pérez asumiría la presidencia del Congreso. Dicho movimiento provocaría dejar la coordinación de su grupo parlamentario en manos de la diputada Cinthia Valenzuela, actual dirigente tricolor en el estado. Hasta ahí, como dije, resultado natural.

El priista Ricardo Madrid, por su papel en el gabinete del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel es prácticamente el “gerente” del grupo político del ex mandatario en el estado. Ello le da el peso específico suficiente y la voz completa para asumir la responsabilidad de representar al Poder Legislativo. Natural también, y normal, que la joven Cinthia Valenzuela, como dirigente tricolor, asuma la coordinación de la fracción parlamentaria. Líder de los priistas fuera y dentro del legislativo.

El desaguisado lo puso el guasavense Feliciano Valle Sandoval. El único priista en el Congreso electo por mayoría relativa. Sabemos que el PRI no pasa por su mejor momento. El damnificado de estos movimientos ha sido un diputado y militante priista desde la cuna. Fue legislador también en la LXII legislatura. Se ha ganado su curul en la calle y con la gente. Tiene las tablas y el mérito suficiente para asumir roles de mayor jerarquía al interior del tricolor. Cuenta con el respaldo del ex senador Aarón Irizar y su grupo. Entiendo la molestia del popular Chano Valle. Algo tiene que hacer el partido con cuadros valiosos como él. Joven, rebelde, experimentado y bravo. En el PRI no pueden darse el lujo de hacer desdén de su único diputado que tienen electo directamente por el pueblo. En tiempos donde Alito Moreno respalda a Américo Villarreal y fractura la alianza. Definitivamente personajes como “el Chanito” deberían ser factor preponderante en el plan de atrincheramiento priista.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx