El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya junto con autoridades cívicas y militares, han comenzado a implementar el “Operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por Huracán Orlene”.

Desde la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida al “Operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por Huracán Orlene”.

Está integrado por los cuerpos de auxilio y prevención, además de corporaciones estatales y federales para reforzar los trabajos de campo que puedan verse afectados por el Huracán Orlene.

Tal y como informó el Gobernador de Sinaloa, en el “Operativo del Sistema Estatal de Protección Civil por Huracán Orlene” trabajaran de manera coordinada los siguientes elementos:

“Les agradezco mucho que estén dispuestos a irse al sur. Yo me voy a ir con ustedes, nos vamos a ir todos. De hecho, he instruido al Gabinete, le he instruido al Secretario General de Gobierno, se convoque a que se vaya el Gobierno para el sur.”

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya