Mientras otras regiones o estados sólo acarrean problemas al Presidente López Obrador. Existen otras entidades que significan todo lo contrario para la administración de la cuarta transformación. Sinaloa es “zona segura”. Representa tierra de consenso, tranquilidad política y buen gobierno.

Pudiera enumerar la lista de situaciones que en otras entidades se dirimen. Pero basta recordar Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán y Veracruz; por ejemplo. Ni qué decir de la Cámara de Diputados y la de senadores. De ahí, también llegan dolores de cabeza a Palacio Nacional.

Sinaloa le ha cumplido al Presidente. Y en dicho de él, amor con amor se paga. En “La Semanera” de este lunes destacaron puntos importantes. En esta ocasión, el “Granero de México” tiene la distinción de sumarse como anfitrión para la Agenda Púrpura.

El “Tercer Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba” será llevado a cabo en la capital sinaloense. Dicho evento está pactado para el 13 de octubre. Ello en el marco del mes de la mujer.

Se espera la asistencia de Fiscales, vicefiscales, comisionadas y comisionados de búsqueda, así como instancias de Derechos Humanos de todo el país.

Los esfuerzos de un gobierno humanista encabezado por el Doctor Rubén Rocha Moya se notan.

La Comisión Estatal de Búsqueda encabezada por el Maestro Víctor Manuel Pérez ha realizado un trabajo con un balance más que positivo. Los resultados avalan al actual comisionado. El contraste con el anterior, está ahí. Navega en aguas tranquilas pues en trabajo de campo no le ha regateado nada a los colectivos de familiares de personas no localizadas. Parte del reconocimiento de que hay mucho por hacer y ha puesto manos a la obra. En una Comisión que atiende un tema tan sensible, ha dado con la tecla para un tránsito favorable con los colectivos. El estado por fin contará con Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, nombre técnico que recibe el coloquialmente llamado “panteón forense”. Que serán de gran utilidad para agilizar la identificación de restos localizados en búsqueda. Un avance loable en consideración de la naturaleza de la temática.

De ahí, que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, confíen en Sinaloa para realizar el importante evento en beneficio de la perenne lucha femenina.

El estado de los once ríos continuará siendo anfitrión de eventos de carácter nacional. Las condiciones están dadas. Las y los sinaloenses han dado muestras de ser hospitalarios, entrones y hábiles. En lo personal, me agrada que este tipo de eventos sean realizados en Sinaloa. Sobre todo, encaminados a la construcción de una nación en paz y de justicia para las mujeres. La transformación será feminista, o no será. #NiUnaMás.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx