ESTIRA Y AFLOJA

Los directivos mexicanos están acostumbrados al dinero. Es lo que los mueve y por eso tantos y tantos inventos cuando hablan de lo deportivo. En Estados Unidos no están preocupados por el futbol mexicano, allá, tanto la MLS como la USSoccer trabajan para su crecimiento, su posicionamiento y sus logros y sus fracasos no se los endilgan a nadie.

De este lado es totalmente al revés, siempre se está tratando de comparar, de mencionar a los cuatro vientos que el futbol mexicano es superior al gringo. Algunos datos:

√ La selección de Estados Unidos, de los últimos cuatro partidos oficiales, todos ellos postpandemia, ha ganado tres y empatado uno y en el estadio Azteca. Una final de Copa Oro, una final de Nations league y un partido eliminatorio rumbo a Qatar en donde fueron superados.

√ La última final de la Concacaf, torneo oficial de clubes, Seattle Sounders le ganó a los Pumas. Se perdió el título para el futbol mexicano algo que no pasaba desde el año 2005.

√ Cada vez es más frecuente que regresen jugadores de la MLS a la Liga MX. Ahí está el caso de Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Omar Bravo Javier López, Jürgen Damm, Uriel Antuna, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Carlos Fierro, Giovanni y Jonathan Dos Santos, Erik “Cubo” Torres, y la lista aumentará mientras sigan los fracasos.

Por eso, un juego de estrellas como el que se celebrará en Minnesota no debe ser tomado en serio para la rivalidad México-Estados Unidos, esa no se fomenta ni vendiendo boletos ni con los directivos hablando conceptos demagogos, se nutre con resultados, con humillaciones, con odio deportivo.

No todo se compra. En el deporte existe el odio aunque no les guste a los samaritanos, a los hombres del buen léxico, pero de que existe, existe. Por eso no es raro que el odio que le tiene México a Estados Unidos a nivel deportivo, se disfrace con patrioterismo y no con resultados deportivo.