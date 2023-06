Prácticamente, ya arrancaron las épocas electorales. Oficialmente no, pero ya sabemos que el “no me vengan con que la ley es la ley” del presidente ha aplicado perfectamente en estas épocas y AMLO ya dio el banderazo de salida para que empiece esta guerra por la Presidencia por el 2024.

En lo que va de la semana que está por terminar, de pronto le ha salido mucha porra a Marcelo Ebrard por todos lados.

Porras y porristas que jamás hubiéramos imaginado.

Por ejemplo la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ha salido a darle su respaldo, su cobijo y su porra al canciller mexicano.

Y es que, claramente, el que Sandra Cuevas esté arropando de esta manera a Marcelo Ebrard levanta suspicacias y dudas:

¿Esta es una clara muestra de que Marcelo Ebrard se bajará de Morena y se irá con la Alianza Va por México, al ser más que evidente que Marcelo no tiene margen de maniobra en las encuestas para elegir al candidato de Morena porque claramente la ganadora será Claudia Sheinbaum?

O bien Sandra Cuevas nomás no encuentra a quién de la Alianza aventarle porras y apoyar para que sea presidente o presidenta porque nadie de la oposición se ha mantenido firme en decidir ir por la Presidencia. Luego entonces, a falta de a quien aventarle la porra, se la avienta a Marcelo Ebrard, porque Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas no son una fórmula que jamás vaya a funcionar. No se toleran y lastimosamente de una u otra manera se agreden… Así que imposible imaginar a Sandra Cuevas decantándose por Sheinbaum.

Entonces, por otro lado, tal vez Sandra Cuevas quiera apoyar a Marcelo Ebrard porque quizá sí tenga una buena relación con Morena y solo sea todo esto un especie de “jolgorio” para distraer, confundir y confrontar, en tanto ya todos los cercanos de Marcelo e incluso el propio canciller, ya sabe que Claudia Sheinbaum será presidenta.

Estos “apoyos” a mí francamente me confunden y no me parecen del todo francos y genuinos. Incluso me parecen bastante forzados.

Yo no estoy muy segura si Marcelo Ebrard agradezca el apoyo de ciertas personalidades que sólo han generado polémicas y discursos agresivos. Marcelo Ebrard sabe que necesitamos conciliar y necesitamos paz. No agresiones de nadie.

Marcelo tiene muchísimo colmillo, tanto, que segura estoy sabrá elegir qué figura o personalidad le conviene que lo apoye y quienes de plano su aparente apoyo le puedan afectar y no le ayuden en nada .

Francamente, no sé qué esté pensando en este momento Marcelo.

Aun cuando haya sido el primer candidato a renunciar, no le creo mucho que él piense y considere que tiene alguna oportunidad.

Pero si en verdad lo piensa, imagino tendrá que ser muy inteligente y saber rodearse de gente que le beneficie y le sume y aporte y abone algo positivo.

A estas alturas aún cuando el 2024 se ve distante, Marcelo Ebrard no tiene mucho margen de error.

Y aún saliendo de Morena, muchos dudarían de Marcelo y es que pues quienes han estado tan cerca del Presidente pues ahora han perdido la credibilidad y confianza de la gente.

Creen que alejándose de Morena es la solución y no.

La gente está pidiendo más, se sabe merecedora de mejores cosas y va a exigir más.

Ahora sí que el tigre despertó y y el tigre somos nosotros.

No vamos a dejar que nadie nos vea la cara y nos quiera convencer de nada por sus propios intereses… ya no nos vamos a dejar… Ni hoy ni nunca más.

Es cuanto