No hay marcha atrás: el canciller Marcelo Ebrard , ha decidido ser el primer aspirante por la silla presidencial en anunciar su renuncia la próxima semana. Estrategia o no, es una instrucción del mandatario federal para competir en el proceso interno. De este modo, se espera que, en los próximos días, los demás presidenciables hagan lo propio, pues López Obrador, desde la tribuna de la mañanera, ha dicho, con otras palabras, qué es un hecho inexorable para que nadie se vea favorecido en las trincheras que cada uno representa.

Recordemos que, en el cónclave del lunes, el presidente Obrador le pidió mesura después de llevar a cabo el encuentro privado. Fue una jugada audaz del presidente para que todos se ajusten a las reglas de participación. Es un buen augurio el hecho de que, cada uno de los aspirantes, se separe de sus cargos. Quizá la respuesta del canciller fue prematura; el tiempo dirá sí, con esa acción, Marcelo tomó la mejor decisión para encarar el proceso venidero. Es, sin duda, una contestación rápida; tal vez esa ansiedad sea la reacción inmediata para presionar a los órganos de dirección del partido, especialmente en el método de selección del perfil.

Seguramente el Consejo Nacional de Morena modificará algunos aspectos el próximo domingo que lleve a cabo su asamblea. Ahí se definirá, prácticamente, el futuro de los mecanismos que aplicará Morena rumbo al proceso sucesorio. Sin embargo, dada la presión que existe, el órgano colegiado puede establecer criterios y juicios más democráticos en torno a la encuesta.

La propuesta es que, en las formas, no sea solamente una metodología la que se aplique, sino 4 o 5, que cumplan la función de encuesta espejo. Será el gran reto para el domingo, pues el órgano rector que tomará decisiones tendrá que atender la desconfianza de la mayoría de aspirantes a suceder al presidente.

Sabemos que, tres de los cuatro aspirantes presidenciales, no tienen confianza en la encuesta tradicional que aplica el partido. Eso, sin duda, puede llegar a ser un punto de inflexión a la postre. Resulta fundamental que el Consejo Nacional, de certeza democrática por igual. Seguramente esa instrucción salió desde Palacio Nacional .

En tal caso, la voz del presidente y su liderazgo son muy fuertes. A decir verdad, la decisión que tomó Ebrard, es parte del esquema que estableció AMLO el pasado lunes por la noche. Fijó postura y, entre los puntos claves del encuentro, más allá del tema de la unidad que también es medular, era renunciar cada quien a su puesto después del Consejo Nacional. Marcelo se adelantó, y será el termómetro político el que nos indique si atinó o no. En mi opinión fue un tanto precipitada, pero su decisión es muy respetable.

El punto es que, tras el anuncio del presidente, no hay marcha atrás: todos tendrán que separarse de sus cargos después del próximo lunes. De hecho, la voz del mandatario federal es tan fuerte que, seguramente, no habrá cuestionamientos y todos, sin excepción, se sujetarán a las reglas. De entrada, buen inicio. Solo falta que el método de elección sea, ni más ni menos, plural y democrático en la toma de decisiones. Incluso, las alternativas están puestas sobre la mesa. Si es la encuesta, que no sea cualquiera, porque las formas, al final de cuentas, importan mucho para legitimar o no al próximo candidato de Morena, y futuro presidente constitucional de México.

El próximo domingo tendremos una lectura más clara de lo que sucederá a futuro. Mientras, no podemos soslayar la jugada maestra del presidente Obrador, cuya voz, desde hace décadas, es poderosísima, al grado de influir como mediador y árbitro en el proceso sucesorio.

Notas finales

Michoacán está llena de belleza arquitectónica y naturaleza inigualable; sus tradiciones han trascendido fronteras y, hoy por hoy, su magia sigue siendo un punto muy atractivo para miles y miles de turistas que, durante todo el año, visitan varios municipios de la geografía Purépecha. De hecho, Pátzcuaro es una de las regiones más importantes por todo lo que envuelve su territorio. Además de un lugar fascinante, es considerado Pueblo Mágico . Su encanto y su historia colonial lo hacen único. Es por ello que, en este espacio de opinión, no podemos soslayar que, hace unos días, se celebró su vigésimo primer aniversario.

Hace poco, incluso, la propia revista Internacional Forbes, calificó a Pátzcuaro, como uno de los Pueblos Mágicos más acogedores del territorio nacional. Julio Arreola, presidente municipal, ha estado a la altura de las grandes exigencias. De hecho, jamás se le ha cuestionado nada, pues la responsabilidad que le imprime ha rendido frutos importantes, dado que, el reconocimiento, viene acompañado de un gran trabajo administrativo que, de acuerdo con las calificadoras que miden el desempeño de los gobiernos municipales, se ubica entre los primeros cinco.

Enhorabuena para Pátzcuaro.