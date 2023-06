Sandra Cuevas aseguró que la oposición no tiene candidato presidencial para las elecciones 2024 como sí lo tiene Morena con Marcelo Ebrard.

En entrevista para Adela Micha, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que Morena tiene un gran político entre los aspirantes a la candidatura.

Asimismo, resaltó que, si bien Claudia Sheinbaum puede ser la favorita de acuerdo con las encuestas, ella no es la mejor opción de Morena.

Con estas declaraciones, la alcaldesa se posiciona a favor de uno de los posibles candidatos de Morena, partido que actualmente gobierna 23 estados de México.

La alcaldesa Sandra Cuevas aseguró que, Claudia Sheinbaum no va a lograr ser la presidenta de México nunca, porque no es la mejor opción.

Sandra Cuevas dijo que Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia y conocimiento que se necesita para ser el candidato presidencial de su partido.

Además, se lanzó contra Claudia Sheinbaum y aseveró que ella no va a ser la presidenta porque carece de experiencia y carisma para conseguirlo.

En el mismo sentido, aseguró que Marcelo Ebrard, por su parte, es un hombre de Estado que se maneja con la cabeza y que tiene todo para ser la mejor opción de Morena.

“Le veo grandes posibilidades a Marcelo Ebrard… Claudia Sheinbaum Pardo no va a ser la presidenta de la República Mexicana nunca. Ni por carisma ni por conocimiento ni por nada….y después encontramos un perfil como el de Marcelo Ebrard: un gran operador, un hombre de Estado, un hombre preparado que no se dirige ni se maneja con el estómago como Claudia Sheinbaum Pardo sino que se maneja con la cabeza, con el conocimiento que tiene. Ante una persona preparada no puedes hacer nada”

Sandra Cuevas