Antes de que se llene todavía más, me di una vuelta por el Zoológico de Chapultepec con mi hijo más pequeño. Tenía más de 40 años que no me daba la vuelta por el emblemático zoológico y quede realmente sorprendido.

No sé si a mí me gustan más los zoológicos que a mis hijos, pero siempre he disfrutado esos paseos donde puedes ver de cerca animales que difícilmente podrías ver en su hábitat natural o en otros lados. El parque está bastante limpio y no le pide nada a otros zoológicos que he podido visitar en otros países.

El diseño de las áreas donde están los animales es cómodo para ellos y bastante cercana para los que vamos a visitarlos. En pocos minutos se puede ver una buena cantidad de animales, diferente a otros zoológicos donde los hábitats no son tan amables.

Mi hijo pequeño la pasó increíble pues le gustan los animales y la última vez que fuimos a un zoológico hacia tanto calor que los animales estaban en sus refugios y nosotros no aguantamos la visita. Como niño de la generación de Tohui, el primer panda que llego a México, teníamos que ir a ver a la panda que es la estrella del zoológico. Ella se llama Xin Xin , es hembra y al parecer no se pudo reproducir por lo que es probable que ella sea la última Panda que tenga ese zoológico.

Xin Xin tiene más de 30 años y es de las pocas pandas que no pertenecen al gobierno chino, además de ser la única que hay en Latinoamérica . ¿Cómo llegaron estos pandas a otros países? China tenía un programa para extender lazos con ciertas naciones donde, como símbolo de amistad, les “regalaba” pandas para que estos pudieran ser mostrados a la población en los zoológicos de cada país. En 1984 este “programa” dejo de existir y los que tienen pandas después de estas fechas son países que los “rentan” y que, si se reproducen, las crías tienen que ser devueltas a China pues ellos son propietarios de estos ositos.

Con Xin Xin no pasa eso pues ella viene del linaje de Tohui y nació en México. Los veterinarios mexicanos que atienden a Xin Xin son expertos en reproducción de pandas, pero con esta osa no pudieron hacer nada por lo que ella sería la última panda del Zoológico de Chapultepec.

Recuerdo cuando era niño había un tipo de pandamania donde todo Chapultepec giraba alrededor de los pandas. Era complicado tener pandas y reproducirlos en cautiverio más complicado aún, en México se logró, pero con Xin Xin ya no se pudo.

La Ciudad de México tiene muchas atracciones, pero siento que le falta darle un poco más de promoción al zoológico. Quien sabe qué pasará cuando muera Xin Xin. ¿Quién será la estrella del zoo?

Esperemos que los próximos gobiernos piensen en seguir invirtiendo en el zoológico y poder convertirlo en un espacio tan familiar como siempre lo ha sido. Si usted va a Brownsville (la tierra de Space X) sabe que esta el Glady´s Porter Zoo. Si va a Cincinatti sabe que esta el zoológico donde está la hipopótamo Fiona. Si va a San Diego o a Madrid sabe que hay zoológicos maravillosos, ¿Qué hay que hacer para que la gente se acerque de nuevo a Chapultepec?

La CDMX tiene conciertos, la F1, espectáculos y lo del zoo puede haber pasado a segundo plano. Mi hijo fue a Chapultepec porque en mi cabeza todavía tengo la canción de Yuri. Si esa de “Osito Panda que aún no anda”. Si no fuera por la pandamanía de los 80´s, quizá mi hijo pequeño no hubiera conocido a la que quizá sea la última panda de Chapultepec.