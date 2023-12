Un hombre, quien aparentemente se encontraba borracho, fue captado amedrentando a un vecino de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Un video difundido en redes sociales muestra a un sujeto en evidente estado de ebriedad mientras insulta y amenaza a un vecino de una torre de departamentos y el personal de seguridad intenta detenerlo .

Borracho amedrenta a vecino en San Pedro Garza García (Especial)

¿Qué pasó en San Pedro Garza García, Nuevo León? Borracho “canta un tiro” a un vecino y se desviste

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos habrían ocurrido en la zona de torres de apartamentos Nest en Valle Poniente, San Pedro Garza García.

Las imágenes muestran al sujeto borracho cuando se dirige de forma agresiva hacia un supuesto vecino, a quien amenaza en distintas ocasiones, pero personal de seguridad del lugar intenta detenerlo.

Sin embargo, tras “cantarle el tiro”, el hombre ―de nombre Jorge― comienza a quitarse de su ropa: primero la camisa y después se quita el cinturón. Cuando estaba dispuesto a desprenderse de su pantalón, se arrepintió y procedió a hacer lo propio con sus zapatos.

“Graba lo que insultó y lo que me dijo, yo no voy a aceptar que alguien me insulte”, reclama a la persona que está grabando”, exclamó inmediatamente después de quitarse sus prendas.

En la grabación se alcanza a escuchar que el borracho se jactó de ser el primer inquilino de “West” y volvió a retar a su supuesto vecino mientras se alejaba lentamente.

“Este cabrón me insultó y todos me conocen cabrón, soy el primer inquilino de West, todos me conocen, a mí no me vas a insultar, te parto toda tu madre, vente un tiro, ven, tú y yo, ¿cuál es el miedo, cabrón?”, señaló.

No obstante, al notar que el otro hombre no se acercaba, Jorge se dirigió hasta donde se encontraba el inquilino y le soltó un golpe, pero rápidamente los guardias de seguridad lo alejaron.

“Ven acércate, todos me conocen, cabrón. Voy a dar con tu pinche departamento. (… )Hermano compro tu depa ahorita”, indicó antes de finalizar el video.

¿Qué ocasionó la pelea entre el borracho y su vecino en San Pedro Garza García, Nuevo León?

De acuerdo con lo que se escucha decir al hombre borracho, de nombre Jorge, el otro sujeto lo habría insultado momentos antes.

Aunque cuando el hombre acusa que el otro lo insultó, en el fondo se escucha a una mujer negar que ello haya sucedido .

Sin embargo, no hay más contexto sobre por qué razón se habría dado el insulto o qué fue realmente lo que sucedió para desencadenar el conflicto entre ambos.