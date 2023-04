Con sorpresa nos enteramos que tuvieron un encuentro Claudia Sheinbaum y Samuel García, todo esto en el territorio del gobernador de Nuevo León.

Y digo que fue sorpresivo, pero tampoco lo fue tanto.

Samuel García, para ganar la gubernatura se disfrazó de ser del otro bando, del no morenista pues, pero tampoco nunca se declaró un miembro de la Alianza. No se le vio convivir alegremente con un Alito Moreno, o con un Marko Cortés.

No se entendía (y no se entiende) muy bien para dónde iba o en qué equipo jugaba.

En tanto simulaba estar muy enojado por la forma de gobernar del presidente Obrador, por otro lado se le veía muy sonriente en fotos con él.

Samuel García, hoy me queda claro, utiliza dos lenguajes ambivalentes. Es hábil para engañar y confundir.

Nuevo León es uno de los estados más importantes del país y por fin Claudia Sheinbaum ha entrado triunfante a ese estado y esto fue gracias a la “cálida” bienvenida que Samuel García le profirió.

Y es que tonto no es, sabe que Claudia Sheinbaum será presidenta. Eso ya todos los sabemos. Más le vale quedar bien, porque en política quedar bien es de vital importancia.

Aunque creo que con esta visita la imagen de Samuel se degrada, es decir se tiñó de guinda, pero eso a él no le importa, lo que quiere es que Claudia lo tenga cerca para algún puesto en un futuro. Y no sé qué tanto esto a él le ayude o le perjudique en realidad porque Samuel no puede aspirar a nada más. ¿Candidato a la Presidencia? Ni soñarlo.

Es bien sabido que el que recibe con los brazos abiertos a Sheinbaum es interpretado y leído por los demás como morenista.

Y Morena es querido por muchos pero por otros tantos no.

Finalmente que Claudia Sheinbaum haya tenido una entrada triunfal a Nuevo León la corona como presidenta claramente.

Y aunque no debería de estar viajando para hacer campaña, aun y cuando se diga que sale en domingo porque es su “día libre” pues ella seguirá haciéndolo.

Claudia rompe las reglas con facilidad, eso es muy claro.

Samuel es el “quedabien” y no está mal que lo haga, creo que cada gobernador deberá de tener una relación cordial con Sheinbaum. Al final tendrá que ser así porque de esas relaciones dependen los presupuestos para cada estado. Es así.

A Claudia le falta pisar varios territorios mexicanos con éxito.

A Querétaro asistió hace poco, sin nada de éxito... pasó como la noche su visita. No hubieron fotos ni tuits, ni más ruido... Nada.

Y es que en Querétaro la aceptación hacia Morena es nula. Ese será un territorio a ganar para Claudia de enorme reto.

Nuevo León parecía difícil de obtener pero lo obtuvo.

Samuel García hizo lo que tenía que hacer: Ponerse a hacerle berrinches a la que seguramente será presidenta es cosa de niños.

Porque si a estas alturas seguimos sin ver una alianza firme con una candidata o candidato firme.

Solo andan haciendo campaña a punta de tuits y nada más. Y si a eso le agregamos que Twitter va en decremento por los cambios en sus reglas y normas, pues no tienen más plataformas en donde hacer campaña.

Claudia sí tiene el cómo y tiene el poder. De entrada eso la hace ganadora desde ahora.

Pero insisto, no en todos los estados es ganadora y ahí está el reto , ganarlos.

¿Podrá?

Es cuanto.