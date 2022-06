PROMETEO

Se ha generado en los últimos dos años una mayor aceleración de opciones financieras con alternativas más creativas que la banca tradicional, lo cual ha generado una dinámica en materia de captación y crédito, la activación de cuentas de débito en línea o bien de generar crédito con aplicaciones en línea. Si bien la pandemia fue un factor, la tecnología, la creatividad y la interacción de generaciones como la milenial han dado un salto importante a dejar de hacer banca presencial y de tolerar el servicio de regular a mala calidad.

Al mes de mayo de 2022 hay 23 Fintech autorizadas reguladas y 31 plataformas adicionales condicionadas que deben cumplir los requisitos establecidos por la CNBV. En total son 58 entidades Fintech, a 4 años de la Ley Fintech se han orientado al pago electrónico y al fondeo colectivo. Luego entonces sigue siendo un sector discreto en número y participación al que hay dar seguimiento y supervisión en especial en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Hay poca información estadística y de las 58 que están autorizadas legalmente para operar se desconoce quienes la participación de extranjeros y nacionales en su capital.

Hay identificadas Fintech con capital de Brasil, Colombia y Argentina, toda vez que México avanzó más rápido en una ley y el potencial de mercado mexicano en diferentes estratos de negocio es diversificado y atractivo, en especial por remesas que le dan una variable incluso superior a Brasil y es por ello que hemos visto a algunas entidades brasileñas participando en el negocio financiero mexicano. Sin embargo, a los mexicanos nos está pasando el efecto contrario, no estamos saliendo a impulsar y hacer bandera en otros países en especial en Centroamérica y generar sinergias en Colombia, Argentina Chile y Brasil. Recuperar la memoria de que somos grandes en temas financieros.

La figura de las Sofomes que son entidades financieras dedicadas al otorgamiento del crédito, arrendamiento y factoraje no pueden captar recursos del público en general. Hay dos tipos de Sofomes, las identificadas como ER, que son aquellas que tiene un vínculo con un Banco o participan en el mercado de valores y las ENR, que son independientes a Bancos, pero que sí son supervisadas y de alguna manera reguladas por la CNBV y la Condusef en cumplir con PLD (prevención de lavado de dinero), así como diversos esquemas de reporte regulatorios que exige la Condusef. Al cierre de marzo de 2022 se reportan 1582 Sofomes ENR y 47 ER. Para un total de 1629 entidades identificadas como Sofomes.

El 70% se concentra en la zona metropolitana de la CDMX, después en segunda posición Monterrey con el 10% de la figura y el 20% restante diluido en las demás entidades del país. Sin embargo, este sector no ha logrado cohesión gremial, la interlocución con las autoridades financieras es vital, los Tribunales del país del fuero común y federal, de los registros públicos, de los notarios, de los corredores públicos, con las otras cámaras gremiales empresariales, necesitan músculo y voz. Requieren diversificar sus canales de fondeo institucional, generar el pool de emisores de deuda, integrar información estadística única, que ayude a identificar volumen de cartera, personal, corresponsales, alianzas estratégicas, aplicaciones móviles, sectores económicos que apoyan, desarrollo de mejores prácticas contables y regulatorias.

La Banca de Desarrollo no ha sido un aliado para el sector financiero no bancario, los que llegan a tener apoyo se les requiere de criterios de medición en base la contabilidad bancaria, con la Circular Única de Bancos de la CNBV, por lo que esas exigencias limitan el acceso al fondeo de la Banca de Desarrollo. Generando que las Sofomes se orienten mayormente a créditos de consumo (nómina y personales), otra parte a hipotecario (créditos puente y créditos individuales), los menos a sectores de agro negocios y Pymes. Se estima que del total de Sofomes estén activas no más del 40%, esto es que cuando mucho hay 700 Sofomes en operación, las exigencias regulatorias, la falta de fondeo institucional, tienen limitado al sector, cuando podría ser un actor relevante en el negocio y un socio estratégico para Bancos y la propia Banca de Desarrollo en crédito productivo.

El mercado busca opciones que no encuentra en la banca actual, en parte porque esta tiene una visión corporativa, sus cuadros no vienen de la línea de negocio comercial, sino de staff y de negocios corporativos. Luego entonces para el pequeño y mediano empresario es buscar opciones en sus ciudades o en redes sociales que manejan diversas campañas de mercadotecnia para atraer tráfico, la oferta mayormente enfocada a hipoteca de liquidez, es decir el financiamiento más que al negocio o la propuesta van sobre la garantía real.

Para las Sofomes ese es su reto, buscar como estimular y desarrollar el mercado empresarial de más de 4 millones de unidades productivas en el país. El sector Hipotecario de vivienda media, los créditos puente para vivienda económica, el desarrollo regional de proveedores de la cadena automotriz, el atender y apoyar a los agro negocios de exportación y de sustitución de exportaciones, a los pequeños y medianos industriales y comercializadores en el país y a las mujeres que cada vez son más emprendedoras y que por población serán un cliente potencial ya nos solo con enfoque social, sino totalmente empresarial.

Quien está haciendo un buen esfuerzo por dar atención al tema es la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que realizara la Primera Semana AMFE de educación financiera del 21 al 23 de junio. Se darán exposiciones, interacción y talleres gratuitos con el público vía plataformas en internet y zoom, a efecto de utilizar y aprovechar los mayores beneficios posibles de productos financieros, ahorro, inversión, seguros, afores y pensiones que se ofrecen al mercado mexicano. Así que en todo el país hay esa opción y el nivel de participantes es de primera línea: AMAFORE, AMIS, Buro de Crédito, Condusef, Inmujeres y diversas entidades financieras orientadas al sector hipotecario, consumo, automotriz, agro negocios y Pymes.

México requiere un sector financiero sólido y robusto. La improvisación y la especulación han sido elementos negativos, tanto para la banca como para los no bancarios. El espacio financiero se impulsa con la tecnología y los canales de corresponsalía; hay que integrarlos en una red eficiente. La tecnología y la digitalización permiten que ya no sea necesario el estar fiscalmente con estructuras costosas y poco eficientes, sino complementar el conocimiento, la experiencia y la vitalidad que nos da la tecnología y la nueva generación de financieros mexicanos.

