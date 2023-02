DESDE EL SEXTO SOL

Es lamentable ver a los políticos de oposición seguir siendo lo mismo y no aprender nada de lo que quiere la ciudadanía y todavía creer que tienen oportunidad de acaparar la atención del pueblo que ni los ubica, ni conoce.

Un tiempo gris, el peor color de manifestación cuando lo que sigue es la oscuridad, es lo que le depara el futuro a cualquier político opositor que ni en lo personal, ni en alianza, tienen opción y eso, es el mayor riesgo que ellos mismos, le entregan a la democracia mexicana.

Morena los arrasó, los nulificó y los borró del espectro nacional por más entrevistas que den, pues no capturan el interés de los votantes para el 2024.

Es el peor antecedente que tienen para pelear contra Morena o para obtener una candidatura y es un precedente muy maligno, pues la oposición demuestra que no tiene calidad, ni propuesta ni apuestas que pueda ganar.

Enfrentan la dialéctica y retórica del presidente López Obrador , el máximo político, sin ninguna fuerza estructural y si supieran cómo hacerlo, cosa que ya demostraron que no, le hubieran hecho un servicio a México, pues lograr dialogar con grandeza, con quién les ha ganado todo, hubiera levantado todas las olas y tendrían atención de todos.

No importa decir sus nombres, la oposición no tiene la figura, la voz, la credibilidad para responderle a México y es un hecho grave que no saben responder.

¿Por quién irán?

Quedan meses para saber qué figura, les salva la piel o se quedan, cómo lo que hoy son, una gran decepción.

Twitter: @RocioSesma | Pagina: Soldesoles.blogspot.com | Correo: Rociosesmaverde20@hotmail.com