“La verdadera justicia es celestial”

Yo, como muchos otros mexicanos, y políticos, también intelectuales, juristas y humanistas de todas las latitudes, y la justicia misma, esperamos, hasta hoy, que después del muy controversial análisis sobre la tesis de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel, se hiciera una revisión de todas las tesis, de todos los profesionistas activos del país, que deben rondar al rededor de los 25 millones, y analizarlas una por una por medio de un censo o del INEGI, para valorar de distintas maneras factibles, si son o no originales.

Y sí, con las herramientas actuales de computación y digitalización, sería muy fácil analizar 25 millones de tesis en un periodo corto de tiempo, de todos los profesionistas de la República Mexicana, incluyendo abogados, ingenieros, arquitectos, especialistas de medicina, contadores, administradores, comunicólogos, actuarios, veterinarios, psicólogos, economistas, etcétera, en primer lugar, para valorar si todas aquellas tesis son originales, como deberían de serlo por semántica de las mismas, y en segundo lugar, para verificar que todos aquellos que no hayan redactado una tesis original, también sean tachados como individuos que nunca pudieron ejercer su profesión en particular; y también valdría la pena analizar la posibilidad, de que todos aquellos profesionistas que no redactaron una tesis para titularse como tales por conveniencia de universidades privadas, ahora lo hagan, aunque hayan pasado ya más de 30 años (consultar artículo sobre las tesis de licenciatura en éste portal SDPnoticias del 2 de Enero del 2023).

Si el presente paradigma, que más bien se podría considerar una premisa, se cumple, se haría justicia a un evento en su momento muy inesperado, como fue revisar la tesis de licenciatura de una persona en particular que ya estaba ejerciendo su profesión muchos años después, y sin ningún incidente académico previo.

Y de consolidarse esta propuesta, podría ser ejemplo de reconocimiento de titulación de gran infinidad de universidades de todo el mundo, incluyendo a la muy famosa Harvard de los Estados Unidos.

Por eso el presente ensayo se intitula: la justicia de papel, porque se debería hacer justicia con todas las tesis de licenciatura escritas, incluyendo las de maestría, doctorado y/o especialidad, porque ese sería realmente, el papel de la justicia.